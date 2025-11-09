Wadliwe podnośniki do aut. Niepokojące wyniki kontroli

Waldemar Żurek walczy z piratami drogowymi. Zakazy prowadzenia samochodów są nieskuteczne Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

W piątkowym komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przekazał, że kontrole prowadzone były od lipca do września br. przez trzy wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej - w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie.

Sprawdziły one oznakowanie 10 modeli podnośników trapezowych o udźwigu nominalnym nieprzekraczającym 3 ton, niebędących wyposażeniem pojazdów lub oryginalnymi częściami zamiennymi. Urządzenia te zweryfikowano również w laboratorium pod kątem parametrów wpływających na ich bezpieczne użytkowanie.

Zakwestionowano większość modeli

Pod lupą znaleźli się sprzedawcy hurtowi oraz sklepy wielkopowierzchniowe. Osiem modeli pochodziło z Chin, a w dwóch przypadkach nie udało się ustalić kraju pochodzenia.

Nieprawidłowości związane z oznakowaniem wykryto w czterech modelach, np. w trzech brakowało nazwy i adresu producenta bezpośrednio na urządzeniu. "Brak wymaganych danych identyfikujących urządzenie i podmiot odpowiedzialny utrudnia dochodzenie praw konsumentowi" - podkreślił urząd antymonopolowy.

🚙 Nawet krótka podróż może zakończyć się przebitą oponą, wtedy potrzebny jest sprawny i bezpieczny lewarek.

🛞To sprzęt do sytuacji awaryjnych, powinien być prosty w obsłudze i sprawny w działaniu.

🔎 Sprawdziliśmy, czy tak jest - szczegóły na https://t.co/e6BAWppsIV pic.twitter.com/mmbxOlqx6o — UOKiK (@UOKiKgovPL) November 7, 2025 Rozwiń

Po badaniach laboratoryjnych zakwestionowanych zostało sześć podnośników, a w jednym przypadku przedsiębiorca wnioskował o przebadanie próbki kontrolnej i sprawa jest w toku. Nieprawidłowości dotyczyły uszkodzeń konstrukcji nośnej podnośnika i korby. W ocenie UOKiK stwarza to ryzyko urazu w przypadku opadnięcia pojazdu znajdującego się na podnośniku.

"W efekcie kontroli niebezpieczne podnośniki zostaną wycofane z rynku" - zapowiedział urząd. Dodał, że organy ścigania otrzymały zawiadomienia w celu nałożenia grzywny na producentów wprowadzających niebezpieczne urządzenia do obrotu.

