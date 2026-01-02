Chiński gigant wyprzedził Teslę

Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie Źródło: Reuters Archive

Tesla podała w piątek, że sprzedaż jej samochodów na całym świecie spadła w 2025 r. o niemal 9 proc., do 1,64 miliona pojazdów - był to drugi kolejny rok spadku dostaw samochodów. Te liczby umieściły Teslę za BYD, który w czwartek poinformował, że sprzedaż jego samochodów elektrycznych wzrosła w ubiegłym roku o niemal 28 proc., do ponad 2,25 miliona pojazdów.

Sprzedaż samochodów Tesli spadła o 16 proc. w ostatnich trzech miesiącach 2025 roku. Jednym z powodów była likwidacja rządowej dopłaty, która wcześniej obniżała ceny wybranych pojazdów elektrycznych, hybryd plug-in lub aut wodorowych nawet o 7 500 dolarów (5 570 funtów).

Analitycy z Wall Street obniżyli ostatnio prognozy sprzedaży Tesli na 2026 rok, co sygnalizuje coraz bardziej pesymistyczne nastroje wokół perspektyw firmy.

Presja cenowa ze strony chińskich producentów

Chińskie firmy, takie jak Geely, MG oraz BYD – obecnie największy producent samochodów elektrycznych w Chinach – wywierają presję na zachodnich rywali, oferując pojazdy w cenach niższych niż uznane marki.

W odpowiedzi na te działania Tesla w październiku wprowadziła na rynek USA tańsze wersje swoich dwóch najlepiej sprzedających się modeli, licząc na odbudowę sprzedaży.

Ambitne cele Muska i kontrowersje wokół jego zaangażowania

Elon Musk, najbogatszy człowiek świata, ma za zadanie znacząco zwiększyć sprzedaż Tesli i jej wartość giełdową w ciągu najbliższej dekady. Ma to umożliwić mu uzyskanie rekordowego pakietu wynagrodzenia, który – po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy w listopadzie – może sięgnąć nawet 1 bln dolarów (740 mld funtów).

W ramach tej umowy Musk musi także sprzedać milion humanoidalnych robotów w ciągu dziesięciu lat. Tesla intensywnie inwestuje w projekt "Optimus" oraz autonomiczne "Robotaxi".

Musk "znacząco" ograniczy udział w polityce

Sprzedaż Tesli załamała się w pierwszych trzech miesiącach 2025 roku po fali krytyki związanej z rolą Muska w administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. Poza Teslą miliarder zarządza również platformą społecznościową X, firmą kosmiczną SpaceX oraz spółką Boring Company.

Te zobowiązania, a także kierowanie Departamentem Efektywności Rządu (Doge), skłoniły część inwestorów do opinii, że Musk nie poświęca Tesli wystarczającej uwagi. W odpowiedzi przedsiębiorca zapowiedział, że "znacząco" ograniczy swoje zaangażowanie w działalność rządu USA.

