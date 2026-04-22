Nowy odcinek ekspresówki jeszcze przed majówką

Droga ekspresowa S6
Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku
Źródło: TVN24
Kierowcy skorzystają z nowego, około 22-kilometrowego odcinka drogi S6 w województwie pomorskim jeszcze przed majówką - przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak poinformował gdański oddział GDDKiA, trasa między Bożepolem Wielkim a Leśnicami obejmująca m.in. obwodnicę Lęborka jest już niemal w pełni gotowa. O szczegółach dotyczących otwarcia dyrekcja ma informować w najbliższym czasie.

Nowy odcinek S6

Według zapewnień drogowców termin oddania całego pomorskiego odcinka S6 w drugim kwartale br. pozostaje aktualny, a celem inwestora jest udostępnienie trasy przed startem sezonu turystycznego. Na czterech odcinkach realizacyjnych o łącznej długości około 60 km zaawansowanie prac przekracza 95 proc.

GDDKiA podkreśliła również, że kierowcy mogą już w pełni korzystać z obu jezdni obwodnicy Słupska. Ograniczenia prędkości do 70 km/h zostały zniesione po zakończeniu przez wykonawcę ostatnich prac poprawkowych, a zakończenie usuwania pozostałych usterek zaplanowano do połowy maja. Obecnie pomiędzy węzłami obowiązuje maksymalna prędkość 120 km/h. Jak przekazała dyrekcja, ograniczenia prędkości w obrębie węzłów do 90 i 100 km/h będą przedmiotem czerwcowego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Stan dróg w województwie pomorskim
Stan dróg w województwie pomorskim
Źródło: GDDKiA

Kluczowa trasa

Mniej optymistyczne wieści dotyczą Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) na trasie S6. MOP Darżewo, obejmujący parkingi i toalety (kategorii I), może zostać oddany do użytku dopiero w trzecim kwartale br. Powodem są przedłużające się prace przyłączeniowe realizowane przez operatora energetycznego.

Jak zaznaczyła GDDKiA, rozbudowa tego obiektu do kategorii II, czyli budowa stacji paliw, zostanie wykonana przez przyszłego dzierżawcę. Szacuje się, że sam proces projektowania i budowy stacji przez prywatnego inwestora potrwa około dwóch lat.

Droga ekspresowa S6 stanowi kluczową arterię łączącą Szczecin z Trójmiastem i jest obecnie jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych wzdłuż polskiego wybrzeża.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Brożyna/GDDKiA/x.com/GDDKiA_Gdansk

