Od grudnia więcej płatnych dróg

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla drogowych recydywistów Źródło: TVN24

"Aktualnie opłata elektroniczna jest pobierana na ok. 5225 km dróg krajowych, zaś po planowanym rozszerzeniu opłata będzie pobierana na ok. 5869 km (rozszerzenie o ok. 645 km)" - przekazał resort.

Dodano, że zmianie ulegnie również bazowa stawka opłaty elektronicznej, która nie była aktualizowana od 2011 r. do 2021 r., a tylko waloryzowana co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ministerstwo wskazało, że rozszerzenie elektronicznego systemu poboru opłat o kolejne odcinki dąży do ujednolicania sieci dróg płatnych oraz zachowania szczelności wybranych ciągów komunikacyjnych.

Lista płatnych dróg rozszerzona

"Planowane rozszerzenie jest kontynuacją polityki obejmowania nowo wybudowanych dróg najwyższej klasy opłatą za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t" - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Ostatnio sieć dróg płatnych została rozszerzona w listopadzie ubiegłego roku o ok. 1600 km.

W Polsce pobór opłat realizowany jest przez e-TOLL i odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Oznacza to, że nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drogach.

Systemem e-TOLL objętych jest około 5225 km sieci dróg płatnych Źródło: System e-Toll

Autorka/Autor: BC/dap Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: PAP/Valdemar Doveiko