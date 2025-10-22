Logo TVN24
Od grudnia więcej płatnych dróg

Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla drogowych recydywistów
Źródło: TVN24
Od 1 grudnia 2025 roku sieć dróg płatnych w Polsce rozszerzy się o 645 kilometrów - poinformowało Ministerstwo Finansów. Zmiany obejmą pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, czyli ciężarówki i autobusy.

"Aktualnie opłata elektroniczna jest pobierana na ok. 5225 km dróg krajowych, zaś po planowanym rozszerzeniu opłata będzie pobierana na ok. 5869 km (rozszerzenie o ok. 645 km)" - przekazał resort.

Dodano, że zmianie ulegnie również bazowa stawka opłaty elektronicznej, która nie była aktualizowana od 2011 r. do 2021 r., a tylko waloryzowana co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ministerstwo wskazało, że rozszerzenie elektronicznego systemu poboru opłat o kolejne odcinki dąży do ujednolicania sieci dróg płatnych oraz zachowania szczelności wybranych ciągów komunikacyjnych.

Wracają znad morza. Stoją z 10-kilometrowym korku
"Wielki ewenement, o którym się niewiele mówi"
Z kraju
Kontenerowiec "Istanbul Bridge"
"Nowy system". To pierwszy taki statek, który zawinął do polskiego portu
Z kraju
shutterstock_2542040357
Rewolucja w przepisach drogowych. Decyzja Sejmu

Lista płatnych dróg rozszerzona

"Planowane rozszerzenie jest kontynuacją polityki obejmowania nowo wybudowanych dróg najwyższej klasy opłatą za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t" - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Ostatnio sieć dróg płatnych została rozszerzona w listopadzie ubiegłego roku o ok. 1600 km.

W Polsce pobór opłat realizowany jest przez e-TOLL i odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Oznacza to, że nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drogach.

Systemem e-TOLL objętych jest około 5225 km sieci dróg płatnych
Systemem e-TOLL objętych jest około 5225 km sieci dróg płatnych
Źródło: System e-Toll
Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Valdemar Doveiko

Drogi w Polsce
