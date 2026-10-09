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Nowe kary dla kierowców. Sejm zdecydował

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Bariery bezpieczeństwa i światła ostrzegawcze sygnalizują zbliżający się pociąg w pochmurny dzień
Wyłamanie rogatki to nie przeszkoda. Jak zadbać o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle oznaczałaby utratę prawa jazdy na trzy miesiące. Sejm uchwalił ustawę, które ma zaostrzyć kary dla kierowców łamiących zasady bezpieczeństwa na przejazdach.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Za nowelizacją zagłosowało 422 posłów, 5 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Odrzucone poprawki

Wcześniej posłowie odrzucili dwie poprawki zgłoszone przez posłów klubu Rozwój Plus. Dotyczyły rozszerzenia przepisów także o przejazdy kategorii D. Chodzi o przejazdy bez systemów i urządzeń zabezpieczenia ruchu, w tym bez sygnalizacji świetlnej.

Poseł Grzegorz Puda, wnosząc poprawki, argumentował, że większość wypadków zdarza się właśnie na takich przejazdach.

Zmiany w kodeksie drogowym

W nowelizacji kodeksu drogowego zapisano, że za wjazd na przejazd kolejowy przy zamkniętych szlabanach, czerwonym świetle czy też w momencie, gdy nie ma możliwości dalszego kontynuowania jazdy, będzie na trzy miesiące zatrzymane prawo jazdy.

Regulacja wprowadza również obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy skazaniu kierowcy za katastrofę lub spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym zakaz ma wynosić minimum trzy lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe - minimum rok.

Uzasadniając zmiany, resort podkreślał, że wypadki na przejazdach kolejowych stanowią niewielki odsetek wszystkich zdarzeń drogowych, ale mają nieproporcjonalnie wysoką śmiertelność i ciężkość skutków ze względu na masę i prędkość pociągów.

Obecnie za wykroczenia na przejeździe kolejowym grozi 2 tys. zł mandatu, 15 punktów karnych, a przy ponownym popełnieniu tego samego czynu w ciągu dwóch lat mandat w wysokości 4 tys. zł. Sankcje te dotyczą m.in. wjazdu na czerwonym świetle lub migających sygnałach, wjeżdżania, gdy zapory się opuszczają lub się nie podniosły, omijania opuszczonych rogatek oraz wjazdu na tory, jeśli nie ma miejsca dla pojazdu po ich drugiej stronie.

Zmiana prawa po tragicznym wypadku

Zmiany są odpowiedzią na wypadek w Sokolnikach Suchych (woj. mazowieckie), gdzie - według wstępnych ustaleń śledczych - kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory mimo czerwonego światła na sygnalizatorze i zderzył się z pociągiem InterCity.

Z danych KGP przedstawionych przez resort infrastruktury wynika, że w 2024 r. na przejazdach kolejowych odnotowano 39 wypadków, w których śmierć poniosły 23 osoby, a 29 odniosło obrażenia. Winę kierującego pojazdem ustalono w 32 przypadkach, co stanowi ponad 80 proc. wszystkich zdarzeń.

Rok później zanotowano 51 wypadków, w których zginęło 27 osób, a 40 zostało rannych, a winę kierującego stwierdzono w 38 przypadkach.

Z kolei do końca sierpnia 2026 roku zanotowano 35 wypadków, 16 ofiar śmiertelnych oraz 40 osób rannych, przy czym w 30 przypadkach ustalono winę kierującego pojazdem. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Przejazd kolejowyPrawo jazdyruch drogowySejm
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