Nowe dane o elektrykach w Polsce. "To bardzo kontrastuje"

Liczba samochodów elektrycznych (BEV) w pierwszym kwartale 2025 roku wzrosła o 22 procent w porównaniu do tego samego okresu w minionym roku - wynika z Licznika Elektromobilności uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM). Eksperci zauważają, że brak dopłat do elektrycznych samochodów dostawczych znacznie zmniejsza potencjał zakupowy w Polsce.

Liczba elektryków w Polsce

Rozwija się również infrastruktura przeznaczona do ładowania. Pod koniec marca br. w Polsce funkcjonowały 9 342 ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych. 32 proc. stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 68 proc. wolne punkty prądu przemiennego (AC) o do 22 kW.

Co z dopłatami do zakupu aut dostawczych

- Liczba rejestracji nowych, elektrycznych "dostawczaków" w pierwszym kwartale b.r. spadła o kilkanaście procent rok do roku. To bardzo kontrastuje z ponad 20-procentowmym wzrostem w segmencie samochodów osobowych, które są objęte dotacjami z programu "NaszEAuto". To niewykorzystana szansa na przyspieszenie elektryfikacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną, bardzo bogatą ofertę modelową dostawczych pojazdów BEV oraz fakt, że idealnie nadają się one do realizacji zadań z zakresu logistyki miejskiej. Liczymy na zapowiedzianą rewizję założeń KPO, która mogłaby pozwolić na objęcie dofinansowaniem również pojazdów kategorii N1 – podsumował Wiśniewski.