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Setki tysięcy Mercedesów z usterką. Rusza akcja serwisowa

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Źródło wideo: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Tobias Arhelger/AdobeStock
Mercedes-Benz ogłosił akcję serwisową obejmującą 310 667 samochodów w Stanach Zjednoczonych. Problem dotyczy usterki, przez którą pojazd może nie wykryć otwartych drzwi kierowcy.

Jak poinformowała w czwartek amerykańska Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przyczyną usterki może być skorodowany mikroprzełącznik znajdujący się w zamku drzwi kierowcy.

Awaria może sprawić, że samochód nie rozpozna otwartych drzwi. W konsekwencji automatyczny hamulec postojowy może się nie uruchomić, co stwarza ryzyko niekontrolowanego stoczenia się pojazdu.

Akcja obejmuje kilka popularnych modeli

Akcja serwisowa dotyczy między innymi modeli CLA, Klasy A, Klasy C, CLE, GLA, GLB oraz GLC.

NHTSA przekazała, że dealerzy Mercedesa bezpłatnie wymienią zamek drzwi kierowcy w objętych akcją pojazdach.

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Mercedes-Benz należy do czołówki rynku premium

Mercedes-Benz Group AG to niemiecki koncern motoryzacyjny z siedzibą w Stuttgarcie, specjalizujący się w produkcji samochodów osobowych klasy premium oraz aut dostawczych. Do grupy należą między innymi marki Mercedes-Benz, Mercedes-AMG i Mercedes-Maybach, a ważną częścią jej działalności są również usługi finansowe i leasingowe.

Największymi konkurentami Mercedesa na globalnym rynku samochodów premium są BMW oraz należące do Grupy Volkswagen Audi. W segmencie pojazdów elektrycznych firma rywalizuje także z Teslą oraz coraz silniejszymi producentami z Chin.

Źródło: Reuters
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Tagi:
MotoryzacjaMercedesUSA
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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