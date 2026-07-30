Setki tysięcy Mercedesów z usterką. Rusza akcja serwisowa
Jak poinformowała w czwartek amerykańska Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przyczyną usterki może być skorodowany mikroprzełącznik znajdujący się w zamku drzwi kierowcy.
Awaria może sprawić, że samochód nie rozpozna otwartych drzwi. W konsekwencji automatyczny hamulec postojowy może się nie uruchomić, co stwarza ryzyko niekontrolowanego stoczenia się pojazdu.
Akcja obejmuje kilka popularnych modeli
Akcja serwisowa dotyczy między innymi modeli CLA, Klasy A, Klasy C, CLE, GLA, GLB oraz GLC.
NHTSA przekazała, że dealerzy Mercedesa bezpłatnie wymienią zamek drzwi kierowcy w objętych akcją pojazdach.
Mercedes-Benz należy do czołówki rynku premium
Mercedes-Benz Group AG to niemiecki koncern motoryzacyjny z siedzibą w Stuttgarcie, specjalizujący się w produkcji samochodów osobowych klasy premium oraz aut dostawczych. Do grupy należą między innymi marki Mercedes-Benz, Mercedes-AMG i Mercedes-Maybach, a ważną częścią jej działalności są również usługi finansowe i leasingowe.
Największymi konkurentami Mercedesa na globalnym rynku samochodów premium są BMW oraz należące do Grupy Volkswagen Audi. W segmencie pojazdów elektrycznych firma rywalizuje także z Teslą oraz coraz silniejszymi producentami z Chin.