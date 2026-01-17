Można dostać 40 tysięcy złotych. Wyścig z czasem

Inteligentne samochody z Chin. Ekspert o zagrożeniach Źródło: TVN24

"Najnowsze dane z 16 stycznia 2026 roku wskazują, że w tym miesiącu złożono niemal 5 tysięcy nowych wniosków w programie NaszEauto, co oznacza wykorzystanie 152,5 mln zł z budżetu. Przy obecnej liczbie składanych wniosków, wynoszącej blisko 300 dziennie, przewidziana pula środków wyczerpie się jeszcze przed końcem stycznia. Z analiz EV Klub Polska i elektromobilni.pl wynika, że dofinansowanie wystarczy jeszcze na ok. 2,8 tys. wniosków" - podało PSNM.

Obecny stan wykorzystania budżetu z programu NaszEauto, wynosi 92,48 proc., co oznacza, że z zaplanowanych środków wynoszących 1,18 mld zł pozostało 88,9 mln zł. Jak zauważyli eksperci PSNM, oznacza to gwałtowny wzrost zainteresowania w porównaniu z końcem grudnia 2025 roku, kiedy poziom wykorzystania alokacji wyniósł 80 proc.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), od początku stycznia 2026 roku wpłynęło już 4748 nowych wniosków (średnio 297 każdego dnia).

Od startu programu w lutym 2025 roku złożono już 34 686 wniosków, z czego 76 proc. dotyczy leasingu, a 24 proc. zakupu prywatnego.

Budżet programu na wyczerpaniu

Według informacji przekazanych przez PSNM, w pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania programu NaszEauto (luty-kwiecień 2025), do NFOŚiGW wpływało średnio ok. 1150 wniosków miesięcznie.

Grudzień 2025 przyniósł rekordowe 6469 wniosków. Styczniowe tempo składania wniosków jest jeszcze większe i jeśli się utrzyma, liczba wniosków w tym miesiącu może przekroczyć 9 tys.

- Dzienne wykorzystanie budżetu utrzymuje się na poziomie ok. 9,2 miliona złotych dziennie. To ośmiokrotnie więcej niż na starcie programu w lutym 2025 roku. Patrząc na te liczby przez pryzmat całego rynku, program NaszEauto mimo swojej niedoskonałości i braku możliwości skorzystania z niego przez spółki kapitałowe, przyczynił się do wzrostu udziału EV (aut elektrycznych - red.) w rejestracjach z 3-4 procent do 11 procent w ciągu jedenastu miesięcy. W efekcie, w całym 2025 roku Polacy zarejestrowali ponad 43,3 tys. nowych osobowych elektryków - o 161 procent więcej niż w poprzednim roku. Dla porównania w całej Unii Europejskiej wzrost ten wyniósł 30 procent, a samochody elektryczne osiągnęły 17 procentowy udział w rynku nowych aut - zauważył Maciej Gis z PSNM.

Do kiedy wnioski w programie NaszEauto

NFOŚiGW poinformował, że nabór wniosków w programie NaszEauto będzie trwał do 30 kwietnia br. lub do wyczerpania środków. Budżet programu wynosi 1 181 997 750 zł.

"Po przekroczeniu tej kwoty, wnioski będą przyjmowane ponad poziom pierwotnego budżetu, jednak warunkowo. To oznacza, że wypłata dotacji będzie uzależniona od dostępności środków. NFOŚiGW będzie na bieżąco informował o realizacji naboru wniosków" - przekazał NFOŚiGW.

Fundusz szacuje, że część złożonych wniosków w programie nie zakończy się umową, ponieważ są to wnioski podwójne, puste, niepoddane korekcie, czy też zostały wycofane przez wnioskodawców. Przyjęcie dodatkowych wniosków ma na celu zapewnienie, że wszystkie pieniądze z KPO zostaną w programie wypłacone.

Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu pierwotnego budżetu programu, mają trafić na "listę rezerwową", a warunkiem ich rozpatrzenia będzie dostępność środków programu.

Dopłaty do auta - jakie są warunki?

Z programu NaszEauto mogą korzystać osoby fizyczne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz parki narodowe. Wsparcie obejmuje zarówno samochody osobowe, jak i pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz małe busy do przewozu osób o masie do 5 t.

Maksymalne dofinansowanie zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego samochodów osobowych kategorii M1 wynosi do 40 tys. zł dla osób fizycznych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz parków narodowych.

W przypadku pojazdów kategorii M2 (do przewozu osób - red.) dotacje mogą sięgnąć 600 tys. zł, a dla pojazdów N1 (samochody dostawcze - red.) - do 70 tys. zł.

