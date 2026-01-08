Logo TVN24
Biznes
Moto

Dopłaty do elektryków. Budżet bliski wyczerpania

Samochody elektryczne - ładowarki
Karol Nawrocki o programach wsparcia zakupu aut elektrycznych
Źródło: YouTube.com/Nawrocki25
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponował już większość środków dostępnych w ramach programu NaszEauto. Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu samochodów elektrycznych trwa do końca kwietnia, choć NFOŚiGW ostrzega, że budżet może się wyczerpać wcześniej.

Program dopłat do elektrycznych samochodów NaszEauto cieszy się dużym zainteresowaniem - do tej pory złożono ponad 31,5 tys. wniosków, które wykorzystują już 84 proc. dostępnych środków - poinformował w czwartek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW).

Budżet może zostać wyczerpany

NFOŚiGW podał, że do 7 stycznia 2026 r. w ramach programu NaszEauto złożono wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę przekraczającą 991 mln zł. Całkowity budżet programu wynosi blisko 1,182 mld zł i pochodzi ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania środków. Jak wskazuje NFOŚiGW, obecne tempo składania wniosków sugeruje, że budżet programu może zostać wyczerpany przed końcem kwietnia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie

Sekret chińskich samochodów. Tego nie powiedzą ci w salonie

Maciej Michałek
Chińskie samochody nas szpiegują? Pierwszy taki raport

Chińskie samochody nas szpiegują? Pierwszy taki raport

Maciej Michałek

Dofinansowanie w programie NaszEauto

Z programu NaszEauto mogą korzystać osoby fizyczne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz parki narodowe. Wsparcie obejmuje zarówno samochody osobowe, jak i pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz małe busy do przewozu osób o masie do 5 t.

Maksymalne dofinansowanie do zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego samochodów osobowych kategorii M1 wynosi do 40 tys. zł dla osób fizycznych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz parków narodowych. W przypadku pojazdów kategorii M2 (do przewozu osób - red.) dotacje mogą sięgnąć 600 tys. zł, a dla pojazdów N1 (samochody dostawcze - red.) - do 70 tys. zł.

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Samochody elektryczneNFOŚiGW
