Moto "Proponujemy zmiany". Gigant chce likwidować kilkaset miejsc pracy Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ceny paliw. Polska na tle Europy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Vytautas Kielaitis/Shutterstock

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Planowane redukcje mają objąć około 8 procent z 8,5 tysiąca stanowisk w pionie produkcji i działalności operacyjnej spółki - wynika z wiadomości skierowanej do pracowników.

- Budujemy prostsze, silniejsze i bardziej wartościowe BP. W ramach tego procesu proponujemy zmiany, które doprowadziłyby do zmniejszenia liczby stanowisk - przekazał Reutersowi rzecznik BP, nie potwierdzając liczby planowanych zwolnień.

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Zmiany nie powinny natomiast w istotnym stopniu dotknąć zespołów pracujących bezpośrednio przy działalności operacyjnej. Chodzi m.in. o operatorów, techników oraz pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu.

"Jeśli zmiany obejmą twoje stanowisko, może to oznaczać, że nie będzie ono istnieć w nowej strukturze organizacyjnej, znacząco się zmieni lub zostanie przeniesione do innej części organizacji" - napisano w e-mailu.

BP upraszcza strukturę

Koncern intensyfikuje działania mające uprościć jego strukturę, zmniejszyć zadłużenie i poprawić wyniki finansowe. Jednocześnie BP ponownie koncentruje się na sektorze ropy i gazu po ograniczeniu inwestycji w odnawialne źródła energii.

Od czasu objęcia stanowiska dyrektorki generalnej przez Meg O'Neill w kwietniu BP przeprowadziło reorganizację, dzieląc działalność na dwa segmenty - upstream i downstream - zamiast dotychczasowych trzech. Nowa struktura zaczęła obowiązywać na początku tego miesiąca.

Według raportu rocznego BP w 2025 roku koncern zatrudniał 93,7 tysiąca osób i prowadził działalność w 61 krajach. Przychody koncernu w 2025 roku wyniosły 189 mld dolarów. Zysk operacyjny firmy wyniósł 8,9 mld dolarów.