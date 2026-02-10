Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Handel

Składniki tanieją, ale nie pączki. Tyle zapłacimy w tłusty czwartek

paczki paczek shutterstock_2268773341
Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały
Źródło: TVN24
W nadchodzący tłusty czwartek ceny pączków mają pozostać stabilne lub nieznacznie wzrosnąć w porównaniu z ubiegłym rokiem - prognozują analitycy BNP Paribas. Jak twierdzą, wpływ na to mają droższe jaja i olej, a także utrzymujące się wysokie koszty produkcji, które ograniczają efekt obniżek cen pozostałych składników.

Eksperci BNP Paribas w analizie zatytułowanej "Ekonomia pączka 2026" sprawdzili, ile w 2026 roku kosztować będzie ta słodka przyjemność.

Spadają ceny składników pączków

Z analizy działu Food&Agri banku wynika, że dla producentów jest taniej. "Wykorzystując tradycyjny przepis i ceny hurtowe, koszt bazowych składników spadł z 60-65 gr na początku 2025 roku do poziomu o 4 gr niższego w styczniu 2026 r." - poinformowali autorzy publikacji.

Wskazali, że największe spadki zanotowały masło i mąka - odpowiednio średnio 48 proc. i 15 proc. rok do roku. "Udział w rachunku za zamówione składniki zwiększyły jaja i olej. Choć spadki cen surowców nie są radykalne, warto przypomnieć, że na zakończenie 2022 roku składniki na pączka według tego samego przepisu kosztowały ponad 30 proc. więcej" - zauważyła starsza analityczka sektora Food & Agri w BNP Paribas Weronika Szymańska-Wrzos.

Oszczędności na mące "są zjadane"

Analitycy zbadali, dlaczego więc klienci nie widzą obniżek na sklepowych półkach. "Ponieważ oszczędności na mące są 'zjadane' przez inne wydatki. Rok 2025 był kolejnym okresem silnego wzrostu kosztów pracy - płaca minimalna zwiększyła się o 9 proc., a na początku 2026 roku o kolejne 3 proc. Do tego dochodzą stale rosnące koszty transportu, marketingu oraz utrzymania lokali" - stwierdzili.

W ich ocenie te czynniki sprawiają, że ceny pączków w 2026 roku "pozostaną na poziomach zbliżonych do ubiegłorocznych lub będą nieco wyższe". "Potwierdza to szerszy trend rynkowy - dla porównania ceny pieczywa w detalu w grudniu 2025 roku wzrosły o 3-4 proc. w skali roku" - zauważyli eksperci banku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
masło
Co się dzieje z cenami masła? "Kluczowe były strategie sieci handlowych"
Z kraju
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Ponad 19 tysięcy za metr kwadratowy. Nowy raport
Nieruchomości
shutterstock_2524535261
Brakuje pelletu. Minister: możliwa interwencja
Z kraju

Najtańsze znów "wielopaki"

W ich ocenie rozpiętość cen pączków w 2026 roku jest ogromna. "W popularnych sieciówkach za klasycznego pączka zapłacimy zazwyczaj ok. 5 zł, podczas gdy dyskonty oferują je w przedziale 2-3 zł" - zaznaczyli.

Dodali, że prawdziwe emocje budzą jednak oferty "wielopaków". "Już w tygodniu poprzedzającym Tłusty Czwartek sieci handlowe kuszą zestawami, w których cena za sztukę spada do rekordowo niskich poziomów - nawet poniżej 30-50 gr" - podali. Eksperci przewidują, że w sam Tłusty Czwartek markety mogą zdecydować się na jeszcze agresywniejsze promocje, traktując pączki jako produkt przyciągający klientów do sklepów.

Zdaniem analityków na zupełnie innym biegunie znajdują się cukiernie rzemieślnicze. "Tam, gdzie stawia się na tradycyjne receptury, naturalne składniki i ręczne wykonanie, ceny zaczynają się od kilkunastu złotych za sztukę" - stwierdzili.

Samodzielne wypieki też droższe

Analitycy BNP Paribas odnieśli się też do kosztów, jakie może pochłonąć samodzielne smażenie pączków w 2026 r. "W 2026 roku nawet domowy przepis musi zmierzyć się z rynkową rzeczywistością" - stwierdzili, wskazując na dynamiczny wzrost cen jaj - w grudniu zeszłego roku cena detaliczna była o 15 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Wzrosły również ceny oleju rzepakowego do smażenia pączków (w grudniu +6 proc. rdr.). „Większość pozostałych pozycji z tradycyjnego przepisu potaniała, w tym mąka, mleko, masło czy cukier. Jednak to koszty jaj i oleju stanowią największy udział w zakupach składników na domowe pączki, a całkowity koszt podstawowego przepisu według grudniowych danych wzrósł rok do roku o 2 proc. - zauważyła Szymańska-Wrzos.

Według ekspertów banku fani klasycznych pączków z konfiturą różaną muszą zwracać uwagę nie tylko na cenę, ale także na skład. "Konfitura z róży bywa często zastępowana marmoladą, nadzieniem wieloowocowym lub produktem 'o smaku róży', co pozwala obniżyć koszt nadzienia nawet kilkukrotnie" - zaznaczyli.

Dodali, że spadki cen cukru oraz produktów mlecznych na rynkach krajowych i unijnych zachęcają producentów do "hojniejszego" zdobienia pączków lukrem i nadziewania ich kremami. W ich ocenie klienci coraz częściej sięgają też po droższe, mniej tradycyjne smaki inspirowane deserami z zagranicy, np. tiramisu. Ich zdaniem wśród tegorocznych nowinek pojawiły się m.in. lawenda, popcorn, milky nut, liofilizowana gruszka czy cytrusowa oranżada.

W komentarzu zauważono ponadto, że producenci nie zapominają także o "liczących kalorie". "Odpowiedzią na trend 'less sugar' są pączki w wersji mini oraz nowości, jak jogurt o smaku pączka z różą" - wskazali analitycy BNP Paribas.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
tłusty czwartekProdukty spożywcze
Zobacz także:
shutterstock_2426781375_1
Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"
Tech
shutterstock_2410081247
137 lat czekania. Najbiedniejsi utknęli w miejscu
Ze świata
shutterstock_2120510390
102 bankructwa w trzy miesiące
Kryzys energetyczny na Kubie
Kraj w kryzysie. Chiny "stanowczo wspierają", "w miarę swoich możliwości"
Ze świata
pc
Premier powołał Radę Przyszłości. "Musimy ciągle szukać nowych silników wzrostu"
Emmanuel Macron
Macron alarmuje. "Podwójny kryzys"
Ze świata
meta media społecznościowe
Meta łamie polskie prawo? Są zarzuty
Tech
shutterstock_1994390375 PEKIN - 4 maja 2021 r.: Zabytkowy budynek przy West Chang 'an Avenue w pobliżu placu Tian'anmen, siedziba Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Rady Państwa.
"Szczególnie duża skala". Urzędnik sam się zgłosił
Ze świata
berlin niemcy - tilialucida shutterstock_2600749799
Bruksela interweniuje w sprawie wiz dla pracowników
Ze świata
pap_20231010_0ZQ
Nowy pomysł na lotnisko w Radomiu. "Narzędzie dla mieszkańców, a nie pomnik"
Rodzice oskarżają gigantów technologicznych o nieodpowiedzialne praktyki biznesowe
Proces, który może zmienić media społecznościowe. "Dzieci są uzależnione"
Ze świata
Hawana, Kuba
Kryzys na wyspie. "Nie można dusić narodu w ten sposób"
Ze świata
Sprzedaż węgla
Polski gigant planuje zmniejszyć zatrudnienie o pięć tysięcy osób
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarte pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie
Tech
USA-Wenezuela
"Od Karaibów po Ocean Indyjski". Siły USA dopadły tankowiec
Ze świata
Kopalnia miedzi i złota Kansanshi w Zambii
Walka o dominację w Afryce. Nowe podejście USA
Ze świata
shutterstock_2651818499
Partie produktów dla niemowląt wycofane
Władimir Putin witany na lotnisku w Teheranie w 2018 roku
Tajne wsparcie Rosji. Tony gotówki w pociągach i na statkach
Ze świata
pap_20260101_1EQ
"Kuriozalna sytuacja", chleb z dyskontu i "lekcja dla Polski"
Maja Piotrowska
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Biedne a bogate dzielnice. Diametralne różnice
Ze świata
Strajk na kolei w Hiszpanii
Pokłosie tragicznych wypadków. Utrudnienia w całym kraju
Ze świata
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Popłoch na giełdzie. To może nie być koniec
Tech
fabryka przemysl shutterstock_761907061
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
Dla pracownika
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Ponad 19 tysięcy za metr kwadratowy. Nowy raport
Nieruchomości
Rafał Brzoska
InPost wystrzelił na giełdzie
Rynki
epstein trump protest shutterstock_2722936985
Jeffrey Epstein i Dolina Krzemowa. Nowe dokumenty ujawniają skalę kontaktów
Tech
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
O tyle wzrosną emerytury. Wyliczenia i kwoty
Pieniądze
Sanae Takaichi
Premier triumfuje, giełda bije rekordy
Rynki
masło
Co się dzieje z cenami masła? "Kluczowe były strategie sieci handlowych"
inpost paczkomat przesylka shutterstock_2483754621
InPost na sprzedaż. Amerykański gigant wchodzi do gry

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica