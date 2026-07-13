Partia produktu wycofana ze znanej sieci
"W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium w maku" - przekazał GIS.
Według oceny ryzyka opracowanej przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, spożycie produktu z wskazanej partii może być niebezpieczne dla zdrowia.
Mak niebieski wycofany z Dino
Ostrzeżenie dotyczy następującego produktu:
- Produkt: Mak niebieski, 500 g;
- Numer partii: P-5849/01;
- Data minimalnej trwałości: 05.2027;
- Wyprodukowany w UE dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn;
- Producent: ROS-SWEET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 37-100 Łańcut.
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Ostrzeżenie GIS
Inspektorat poinformował, że sieć Dino Polska zablokowała możliwość wydania produktu z centrów dystrybucyjnych oraz wycofała go ze sprzedaży. Do klientów skierowano również komunikat ostrzegający przed spożyciem wadliwej partii.
"Firma ROS-SWEET Sp. z o.o. poinformowała odbiorców kwestionowanej partii P-5849/01 'Maku niebieskiego 500g Bakaliowy Targ', to jest sieć sklepów DINO Polska S.A., o podjęcie działań mających na celu wycofanie z rynku wyżej wymienionego maku i jego utylizację, w związku ryzykiem stwarzającym zagrożenie dla zdrowia konsumentów" - czytamy w komunikacie.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu i prowadzą postępowanie wyjaśniające.
"Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie" - zaapelował inspektorat.
GIS regularnie publikuje komunikaty o niebezpiecznych produktach. Jak podkreśla urząd, ich celem nie jest piętnowanie przedsiębiorców, lecz szybkie poinformowanie konsumentów i umożliwienie podjęcia odpowiednich działań - zwrotu towaru lub usunięcia go z oferty.