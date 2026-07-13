Handel Partia produktu wycofana ze znanej sieci Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Polacy spożywają za dużo leków bez recepty i suplementów diety. Stąd akcja "Leki to nie słodycze" Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium w maku" - przekazał GIS.

#ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Alkaloidy opium w określonej partii maku niebieskiego. https://t.co/8eFLnb0i1I — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) July 13, 2026 Rozwiń

Według oceny ryzyka opracowanej przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, spożycie produktu z wskazanej partii może być niebezpieczne dla zdrowia.

Mak niebieski wycofany z Dino

Ostrzeżenie dotyczy następującego produktu:

Produkt: Mak niebieski, 500 g;

Numer partii: P-5849/01;

Data minimalnej trwałości: 05.2027;

Wyprodukowany w UE dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn;

Producent: ROS-SWEET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 37-100 Łańcut.

GIS ostrzega przed makiem niebieskim Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny

Mak niebieski wycofany ze sklepów. Komunikat GIS Źródło zdjęcia: Główny Inspektorat Sanitarny

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Ostrzeżenie GIS

Inspektorat poinformował, że sieć Dino Polska zablokowała możliwość wydania produktu z centrów dystrybucyjnych oraz wycofała go ze sprzedaży. Do klientów skierowano również komunikat ostrzegający przed spożyciem wadliwej partii.

"Firma ROS-SWEET Sp. z o.o. poinformowała odbiorców kwestionowanej partii P-5849/01 'Maku niebieskiego 500g Bakaliowy Targ', to jest sieć sklepów DINO Polska S.A., o podjęcie działań mających na celu wycofanie z rynku wyżej wymienionego maku i jego utylizację, w związku ryzykiem stwarzającym zagrożenie dla zdrowia konsumentów" - czytamy w komunikacie.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu i prowadzą postępowanie wyjaśniające.

"Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie" - zaapelował inspektorat.

GIS regularnie publikuje komunikaty o niebezpiecznych produktach. Jak podkreśla urząd, ich celem nie jest piętnowanie przedsiębiorców, lecz szybkie poinformowanie konsumentów i umożliwienie podjęcia odpowiednich działań - zwrotu towaru lub usunięcia go z oferty.