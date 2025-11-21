Logo TVN24
Naklejkowe szaleństwo. "Coś, co miało być zabawą, staje się wyścigiem"

"Darmowa" zabawka za jedyne 1000 złotych. Chętnych nie brakuje
"Darmowa" zabawka za jedyne 1000 złotych. Chętnych nie brakuje
Źródło: Dziurek/Shutterstock
Promocyjne maskotki z akcji Gang Biedroniaków skończyły się kilka dni przed finałem. Można je znaleźć na aukcjach internetowych, kosztują nawet 200 złotych. Konsumenckie emocje sięgnęły zenitu, a sieć zalały komentarze klientów wyrażających niezadowolenie. Sytuacja powtarza się co roku. Co tak przyciąga Polaków do masowego zbierania naklejek i przeznaczania około tysiąca złotych na zakupy spożywcze, by otrzymać "darmową" zabawkę?
Punkty lojalnościowe i pieczątki, dziś najczęściej w aplikacji na smartfonie, zbierane są przez klientów sieci stacji benzynowych, sklepów z odzieżą czy elektroniką, w restauracjach i kawiarniach. To praktyka marketingowa z długą tradycją, dzięki której sprzedawca utrzymuje przy sobie klienta, a klient otrzymuje zniżki. Teoretycznie wszyscy są zadowoleni.

Dekada z pluszowymi gangami

Prawdziwe szaleństwo ogarnia Polaków co roku późnym latem i jesienią, gdy przez cały kwartał trwa zbieranie naklejek za zakupy w Biedronce. 80 naklejek wklejonych do albumu - lub wirtualnych - wymienianych jest na maskotkę. Pierwsza edycja zatytułowana Gang Świeżaków odbyła się w 2016 roku.

"To jest śmiech na sali. Robią taką akcję, a nie mają maskotek wystarczająco. Żenada" - pisze Katarzyna pod jednym z licznych postów o tym, że w tym roku zabrakło pluszaków. "Nabijają ludzi w butelkę, żeby kupowali dużo, a co do wywiązania się, to śmieją się w twarz, że tacy głupi i naiwni" - podtrzymuje Ryszard.

"Tegoroczna edycja cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Dziękujemy za tak duże zaangażowanie i wspólną zabawę, która pokazuje, jak wyjątkowe miejsce w sercach klientów zajmują akcje Gangów Biedronki organizowane od 10 lat" - przekazał w przesłanej nam wypowiedzi Marek Złakowski, dyrektor ds. rozwoju relacji z klientem i cyfryzacji w Biedronce. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów akcji, szacowania nakładu maskotek ani reakcji sieci na negatywne komentarze w internecie.

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
