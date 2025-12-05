Logo TVN24
Biznes
Handel

Gorący okres dla branży handlowej. "Czas pełnej gotowości"

sklep zakupy galeria handlowa swieta shutterstock_167254895
Kochlewska o sytuacji branży handlowej w grudniu
Źródło: TVN24 BiS
Przed pracownikami branży handlowej bardzo trudny czas. - Czują, że powinni o wiele więcej zarabiać (...), że powinni być w większym składzie osobowym na swoich zmianach - stwierdziła redaktorka naczelna portalu dlahandlu.pl Edyta Kochlewska w TVN24 BiS. Dodała, że trzecim stresującym czynnikiem jest "agresja ze strony klientów, z którą spotykają się niestety często".

Ekspertka zapytana o stres, z jakim w najgorętszym sezonie zakupowym pod koniec roku zmagają się pracownicy w handlu, wymieniła trzy czynniki. Pierwszy z nich jest finansowy.

- Czują, że powinni o wiele więcej zarabiać. Finanse według nich absolutnie nie odpowiadają zadaniom, które są przed nimi stawiane - zaznaczyła.

- Drugi jest taki, że powinni być w większym składzie osobowym na swoich zmianach. A trzeci to agresja ze strony klientów, z którą niestety spotykają się bardzo często. Między 50 a 70 procent badanych osób mówi, że co najmniej raz w tygodniu zostali obrażeni słownie albo potraktowani w sposób, w jaki nikt z nas nie chciałby być potraktowany - wyjaśniła.

Konieczność "pełnej gotowości"

W grudniu tego roku wypadają trzy niedziele handlowe z rzędu i jest wolna Wigilia. Jak zwróciła uwagę Kochlewska, "wszyscy mówią, że to miesiąc, w którym pracownicy są proszeni o to, żeby absolutnie nie brać urlopu".

- Trzeba też pamiętać, że jedną ze składowych części pensji pracownika jest to, czy ma pełną obecność w dni, które wyznaczył mu jego przełożony. Oczywiście jest zastrzeżenie, że nie może pracować więcej niż w dwie niedziele handlowe, ale ten okres to czas pełnej gotowości - powiedziała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć w Polsce może zmienić właściciela. Minister zabrał głos
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Zmiany w zakazie handlu. Apel do klientów
shutterstock_583004056_1
Referendum strajkowe w wielkiej sieci handlowej
Z kraju

Nadzieją pracownicy tymczasowi

Kochlewska wskazała, że pracownicy tymczasowi są wsparciem dla przedsiębiorców w okresie przedświątecznym.

- Handel jest jedną z branż, która bardzo się posiłkuje dodatkowymi osobami w okresie wzmożonego ruchu. Nie jest to bycie kasjerem czy obsługą, ale tym zapleczem, osobą, która wykłada towar - zaznaczyła.

Jak dodała, Polska Rada Centrów Handlowym prosi klientów, żeby wykorzystywali niedziele handlowe "żeby ten ruch się rozłożył".

Klatka kluczowa-78569
Kochlewska o pracownikach handlu w grudniu
Źródło: TVN24 BiS

Inflacja spada, ale nie wszędzie to widać

Zdaniem ekspertki intensywność obrotów w okresie przedświątecznym jest dobra dla branży, ale jednocześnie wzmożony ruch stanowi "organizacyjne wyzwanie".

Ekspertka zwróciła uwagę, że inflacja na poziomie 2,4 proc. - czyli w obszarze celu Narodowego Banku Polskiego - "daje pewne wytchnienie".

- Natomiast jest kilka hitów "drożyznowych" (...), czyli bardzo droga kawa, czekolada, sok pomarańczowy czy coraz droższe jajka. Tego nie unikniemy, część z tych rzeczy chcemy kupić. Na szczęście są też produkty taniejące, na przykład masło, które było symbolem drożyzny przez ostatnie lata. Obecnie jego ceny są notowane na niższych rejestrach - zauważyła Kochlewska.

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: bibiphoto / Shutterstock

Handel
