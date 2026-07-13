Ceny kawy. Nagły zwrot
Wskaźnik cen kawy ICO Composite Indicator Price (I-CIP) wyniósł w czerwcu 2026 r. 248,9 centa za funt - co oznacza spadek o 2,8 proc. względem maja. Natomiast ceny pod koniec czerwca wyraźnie wzrosły - podaje International Coffee Organization (ICO), organizacja producentów kawy.
"Po spadku do 231,96 centa za funt 9 czerwca, najniższego poziomu od blisko dwóch lat, notowania odbiły o 17,4 proc., osiągając 272,39 centa za funt na koniec miesiąca" - czytamy w raporcie.
El Nino 2026 a światowy handel
Jak wyjaśnia organizacja, "impulsem były obawy o możliwość wystąpienia zjawiska Super El Nino oraz intensywne opady deszczu, które spowolniły zbiory kawy w Brazylii".
ICO zwraca również uwagę na kurczące się zapasy Arabiki. Certyfikowane zapasy tego gatunku w magazynach giełdowych w USA zmniejszyły się w czerwcu o 13,3 proc., do 0,41 miliona worków, najniższego poziomu od lutego 2024 r.
Według ICO połączenie niskich zapasów, niepewności pogodowej i opóźnień zbiorów w Brazylii zwiększyło obawy rynku o podaż kawy w sezonie 2026/27, co przełożyło się na silne odbicie cen pod koniec czerwca.
Co to jest El Nino
El Nino to anomalia pogodowa, która występuje na Pacyfiku. Pojawia się, gdy temperatura na powierzchni wody w strefie równikowej jest ponadprzeciętnie wysoka. Zjawisko to wiąże się z osłabieniem pasatów, czyli stałego wiatru wiejącego w strefie międzyzwrotnikowej ze wschodu na zachód.
>>> Jednym przyniesie susze, innym ulewy. To El Nino może być rekordowe
Rozwój El Nino ma wpływ na pogodę w wielu miejscach na świecie, i to nawet tych oddalonych wiele tysięcy kilometrów od tropikalnej strefy Pacyfiku.
Zjawisko to zwykle powoduje napływ gorącego i suchego powietrza nad niektóre obszary Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Afryki, zwiększając ryzyko susz i pożarów. Na pacyficznym wybrzeżu Ameryki Południowej i Północnej przynosi natomiast ulewy.