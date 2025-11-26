Browary niechętne nowemu systemowi. Szukają furtek prawnych

Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Redakcja wskazuje, że browary od początku walczyły z pomysłem włączenia szklanych butelek wielorazowego użytku do systemu kaucyjnego, jednak - jak ocenia "Rz" - ich postulaty były ignorowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Obecnie trwa okres przejściowy, system kaucyjny wszedł w życie w październiku, ale głównie dla puszek i butelek PET, a dla butelek szklanych wielorazowego użytku obowiązkowy będzie dopiero od stycznia 2026 r. Chyba że wcześniej firma znajdzie furtkę, tak jak uczyniły to największe w Polsce browary, z pomocą samorządów.

Luka w przepisach

"Rz" informuje, że Departament Opłat Środowiskowych mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w decyzji z 22 października uznał, że Carlsberg kwalifikuje się jako wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje bezpośrednio. Firma przekonała tym, że chce sprzedawać swoje napoje w butelkach do sieci handlowych i do hurtowni, a następnie będzie odbierać opróżnione butelki, np. przy okazji kolejnych dostaw napojów. Jednym z kluczowych argumentów było to, że Carlsberg już dziś, korzystając ze swojego kanału dystrybucji, zbiera z rynku 92-94 proc. butelek, co jest powyżej wymaganych 90 proc.

Carlsberg nie jest na tej ścieżce sam. – Oczekujemy właśnie na wydanie interpretacji w tym zakresie przez Śląski Urząd Marszałkowski – powiedziała "Rz" Magdalena Brzezińska, dyrektorka ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec. Ten producent, podobnie jak jego konkurent, uważa, że może kontynuować obecnie funkcjonujący system depozytowy i samodzielnie zbierać swoje butelki jako "wprowadzający napoje w opakowaniach bezpośrednio”.

OGLĄDAJ: TVN24 HD