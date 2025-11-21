Suplement diety wycofany z obrotu z powodu salmonelli

GIS poinformował, że w "wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono obecność Salmonella spp. w jednej z pięciu próbek suplementu diety".
Inspektorat zaznaczył, że nie należy spożywać partii produktu wskazanej w komunikacie. "Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego" - dodał.
Błonnik wycofany z obrotu
Chodzi o produkt:
- Nazwa: Błonnik 350 g
- Numer partii: 240384
- Data minimalnej trwałości: 03.2026
- Producent: Oleofarm Sp. z o.o. ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław.
Suplement wycofany z obrotu
Jak przekazał, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania przedmiotowego produktu z obrotu.
Wyjaśnił też, że "producent po otrzymaniu informacji o zidentyfikowaniu zagrożenia podjął decyzję i rozpoczął realizację procedury wycofania przedmiotowej partii produktu z rynku" i "prowadzi postępowanie wyjaśniające w celu zidentyfikowania pierwotnej przyczyny powstania zagrożenia".
Autorka/Autor: Pkarp/ams
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock