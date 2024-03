Wakacje od składek dla przedsiębiorców. Rząd ma zająć się projektem

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców

W wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu, w którym będzie on korzystać z wakacji, składki będą finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Będzie wyjątek

Zgodnie z OSR, z wakacji będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Koszty oszacowano na 1,53 mld zł w pierwszym roku wprowadzenia rozwiązania, a w kolejnych 10 latach mają one rosnąć do poziomu 1,88 mld zł rocznie. Łącznie wydatki budżetu oszacowano na 19 mld zł w tym okresie.