"Polska jest silna tymi ludźmi". Ruszył nabór zgłoszeń do "biznesowych Oscarów"

Polska Rada Biznesu
Krzysztof Kulig o Nagrodzie Polskiej Rady Biznesu
Źródło: TVN24
- Szukamy ludzi, nie firm. Widzimy oczywiście przedsiębiorstwa, które rosną, odnoszą sukces, są innowacyjne, ale zawsze za tymi firmami stoi człowiek - mówił w piątek na antenie TVN24 BiS Krzysztof Kulig, przewodniczący kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu. - Polska jest silna właśnie tymi ludźmi, a my chcemy ich promować – podkreślił.

We wtorek 18 listopada ruszył nabór zgłoszeń do piętnastej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu, nazywanej "biznesowymi Oscarami". Potrwa on do 11 stycznia 2026 roku, laureatów poznamy 25 maja.

Można zgłaszać kandydatury. "Proces jest prosty"

Krzysztof Kulig, przewodniczący kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu, mówił w piątek w TVN24 BiS, że "proces jest bardzo prosty".

- Wystarczy wejść na stronę nagrodaprb.pl i zgłosić kandydaturę. My wybieramy (laureatów i finalistów - red.) przy pomocy kapituły, która liczy 25 osób i jest zupełnie niezależna – wyjaśnił. Dodał, że konkurs jest całkowicie bezpłatny dla zgłaszanych osób.

– Od 15 lat staramy się zmieniać narrację o polskim przedsiębiorcy i to się udaje. Społeczeństwo coraz bardziej widzi, że sukces Polski zbudowany jest na polskiej przedsiębiorczości: ludzie tworzą firmy, są innowacyjni, dają miejsca pracy, napędzają gospodarkę. Polska jest silna właśnie tymi ludźmi, a my chcemy ich promować – podkreślił.

"Mamy gospodarkę większą niż cały otaczający nas region"

Kulig zwrócił uwagę, że Polska znajduje się obecnie w "szczególnej sytuacji", ze względu na wojnę za granicą, ale i dynamiczny rozwój gospodarki.

– Nie ma rozmowy o ekonomii w Europie bez Polski. Stajemy się powerhousem Europy Środkowej, mamy gospodarkę większą niż cały otaczający nas region. Z sukcesem przychodzi odpowiedzialność. Musimy być ostoją stabilności i centrum, z którego wychodzi biznes. W tej sytuacji rośnie rola polskich przedsiębiorców, nie tylko w Polsce, ale i poza nią – mówił gość TVN24 BiS.

– Polskie firmy coraz śmielej wychodzą za granicę, przejmują inne spółki. Już nie tylko jesteśmy przejmowani, my przejmujemy. Coraz mniej boimy się inwestować poza Polską – dodał.

Kulig przyznał, że wybór finalistów i laureatów bywa burzliwy ze względu na bardzo wysoki poziom zgłoszeń. Jak zaznaczył, prowadzone obrady, pomimo emocji, są w pełni transparentne i niezależne, a zwycięzcy są wybierani większościowo.

– Warto dodać, że mamy też nagrodę specjalną – jej laureata poznajemy dopiero na gali. To osoba o szczególnym wpływie na życie społeczne, gospodarcze czy kulturalne Polski. W zeszłym roku była to Ewa Puszczyńska, producentka filmowa – podsumował.

Polska Rada Biznesu
"Biznesowe Oscary" rozdane
Z kraju
Krzysztof Kulig, Przewodniczący Kapituły nagrody Polskiej Rady Biznesu
"Chcielibyśmy te firmy przybliżać szerokiemu gronu"
21 1430 krynia 100-0031
Nagroda dla TVN24+. "Inicjuje ważne dyskusje publiczne"
TVN24

Nagroda PRB

Nazywana "biznesowymi Oscarami" Nagroda Polskiej Rady Biznesu jest przyznawana od 2012 roku. "Tym prestiżowym wyróżnieniem honorowane są osoby, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na otaczającą nas rzeczywistość gospodarczą i społeczną" - przekazano na stronie internetowej organizatora.

Kandydatury można zgłaszać w trzech kategoriach: "SUKCES", "WIZJA I INNOWACJE" oraz "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA". Dodatkowo kapituła Nagrody PRB przyznaje NAGRODĘ SPECJALNĄ.

Transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie TVN24 BiS 25 maja 2026 roku.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Nagroda PRB im. Jana Wejcherta
