Do pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia zgłosiły się 1994 podmioty - poinformowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Wnioski do pilotażu można było składać od 14 sierpnia do 15 września tego roku. Szefowa MRPiPS na briefingu prasowym podkreśliła, że było duże zainteresowanie pracodawców.

Pilotaż skróconego czasu pracy

– Do naszego pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia zgłosiły się dokładnie 1994 podmioty. Ta liczba robi wrażenie, niemal dwa tysiące polskich pracodawców jest gotowych na zmianę. Niemal dwa tysiące polskich pracodawców chce, żeby ich pracownicy pracowali krócej, zarabiając takie samo wynagrodzenie - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Dodała też: - Niemal dwa tysiące polskich pracodawców pokazuje, że zmiana nadchodzi, zmiana cywilizacyjna, zmiana technologiczna, zmiana kultury pracy.

Zgłoszenia do pilotażu skróconego czasu pracy

Zwróciła uwagę, że do pilotażu zgłosiły się zarówno mniejsze, jak i większe firmy, a także instytucje publiczne i prywatne. To – jak wskazała – pozwoli na przetestowanie tego rozwiązania w różnych modelach organizacji pracy.

Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji ma zostać opublikowana najpóźniej 15 października 2025 r. Pilotaż podzielony jest na trzy etapy: przygotowawczy (do końca 2025 r.), testowy (cały rok 2026) i podsumowujący (do 15 maja 2027 r.).

Uczestnicy będą mogli zaprojektować własny wariant organizacji pracy odpowiadający firmie i zatrudnionym w niej pracownikom.

