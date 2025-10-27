Bon senioralny. "Kierujemy ten projekt na finisz prac rządowych"

Marzena Okła-Drewnowicz o terminie wprowadzenia bonu senioralnego (wideo z czerwca 2025) Źródło: TVN24

Sekretarz stanu w KPRM, ministra ds. polityki senioralnej, uczestniczyła w poniedziałek w Kongresie Senioralnym "Starzenie się społeczeństwa – wyzwania i perspektywa" w Lublinie. Na briefingu prasowym poprzedzającym wydarzenie mówiła o wyzwaniach związanych ze starzejącym się społeczeństwem.

– W ubiegłym tygodniu wysłaliśmy wniosek z projektem ustawy o bonie senioralnym na Stały Komitet Rady Ministrów, więc można powiedzieć, że kierujemy ten projekt na finisz prac rządowych. Projekt powinien być przyjęty pod koniec tego roku i zafunkcjonować od nowego roku – poinformowała ministra Okła-Drewnowicz.

Wysokość bonu senioralnego

Zgodnie z projektem ustawy maksymalna miesięczna wartość bonu senioralnego ma wynieść 2150 zł brutto, czyli 50 proc. wynagrodzenia minimalnego w drugiej połowie 2024 r.

Wsparcie nie będzie wypłacane w gotówce, lecz realizowane przez urzędy gmin. Gmina za otrzymane pieniądze będzie organizować opiekę dla seniorów, których dzieci nie mogą się nimi bezpośrednio zająć, bo pracują zawodowo.

Przekazała, że zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o najmie senioralnym. Odzew jest – jak oceniła – bardzo pozytywny.

– Musimy wszystkie te uwagi przeanalizować i nanieść te, z którymi się zgadzamy, uzupełnić o nie projekt. Następnie będziemy ten projekt kierować do dalszych prac. Myślę, że w 2026 roku ten projekt będzie obowiązywał, że samorządy będą mogły z niego skorzystać, a przede wszystkim osoby starsze – wyraziła nadzieję Okła-Drewnowicz.

Pomoc dla "więźniów czwartego piętra"

Ustawa ma rozwiązać problem tzw. więźniów czwartego piętra, czyli osób starszych mieszkających na wyższych kondygnacjach w domach bez windy. Według zapowiedzi seniorzy mający prawo do własności mieszkania będą mogli złożyć wniosek do gminy o najem mieszkania dostosowanego do ich potrzeb, a przy tym nie stracą prawa własności do dotychczasowego mieszkania. Rozwiązaniem ma być podnajem mieszkania należącego do takiego seniora w ramach zasobu komunalnego.

– Na czas zajmowania lokalu dostosowanego do swoich potrzeb tamto mieszkanie będzie podnajmowane, bo gmina nie może też tracić swoich zasobów kosztem innych mieszkańców. Gdy ta osoba będzie chciała wrócić do swojego mieszkania bądź też, kiedy umrze, to mieszkanie jest częścią masy spadkowej – zaznaczyła.

Podkreśliła bezpieczeństwo takiego rozwiązania, bo senior podpisuje umowę tylko z gminą.

– Dzisiaj seniorzy podpisują na coraz większą skalę umowy z osobami fizycznymi u notariusza, na przykład umowy o dożywocie, zbywają swoje nieruchomości w zamian za opiekę albo pieniądze, ale często się zdarza, że kiedy dochodzi do opieki, to jej nie ma – wyjaśniła.

"Nowy program w zupełnie nowej odsłonie"

Ministra dodała, że trwają też prace nad nowym programem dla samorządów i organizacji pozarządowych w sprawie dziennych form miejsc pobytu. Dotychczasowy program kończy się w tym roku.

– Zleciliśmy ewaluację, a więc będziemy czerpać to, co najlepsze z poprzednich programów i eliminować to, co się nie sprawdziło, tak, żeby ten nowy program w zupełnie nowej odsłonie mógł funkcjonować od przyszłego roku na następne pięć lat – powiedziała.

