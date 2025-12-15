To najważniejszy benefit dla pracowników. Wyniki badania

34 proc. ankietowanych wskazało premię finansową jako benefit na koniec roku, który miałby dla nich największe znaczenie - wynika z "Barometru Polskiego Rynku Pracy". Pakiety opieki medycznej wskazało 13 proc. ankietowanych. Podium zamyka czterodniowy tydzień pracy, wskazany przez 9 proc. badanych.
Paczki świąteczne jako benefit wskazało 6 proc. pracowników. Natomiast dodatkowe dni wolne, dofinansowanie dojazdów, karty sportowe i posiłki miały najmniej wskazań (po 3 proc.).
Polacy niezadowoleni z zarobków
Zdaniem autorów badania większość Polaków jako benefit wybrałaby premię, ponieważ nie czuje pełnego zadowolenia z zarobków.
Wskazują na to wyniki sondażu - niemal co trzeci zatrudniony jest niezadowolony ze swojego wynagrodzenia (29 proc.). 35 proc. badanych pytanych o to, odpowiedziało "trochę tak, a trochę nie".
Zadowolenie wyraziło 36 proc. respondentów.
