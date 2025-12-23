Logo TVN24
"To jest godność pracy". Ministra zapowiada zmiany dla pracowników

Konferencja ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: ustawa stażowa to jest godność pracy
Źródło: TVN24HD
Od 1 stycznia w życie wchodzi tak zwana ustawa stażowa, czyli ustawa, która pozwoli zaliczać do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie, jednoosobowej działalności gospodarczej czy podczas pracy za granicą - przypomniała we wtorek ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Podczas konferencji prasowej ministra podkreśliła, że nowe przepisy przyniosą korzyści dla pracowników.

- To zmiana, która będzie miała wpływ na długość urlopów wypoczynkowych wielu osób, na dostęp do dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, a także na możliwość awansu na niektóre stanowiska - mówiła na konferencji prasowej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ministra: każda praca musi być doceniana

Jak zaznaczyła, istotą ustawy jest uznanie wartości każdej formy pracy. - Przede wszystkim ustawa stażowa to jest godność pracy - mówiła ministra. - To dostrzeżenie tego, że każda praca - bez względu na to, czy wykonywana w ramach własnej działalności, czy na podstawie umowy zlecenie lub podczas pracy za granicą to jest to praca, która musi być doceniana. Dlatego od 1 stycznia ustawa stażowa wchodzi w życie - dodała.

Dziemianowicz-Bąk wyjaśniła również, że osoby chcące skorzystać z nowych regulacji będą mogły wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaświadczenie potwierdzające okresy pracy - także te sprzed wejścia ustawy w życie. Dokument ten należy następnie przekazać obecnemu pracodawcy, co umożliwi doliczenie wcześniejszych okresów aktywności zawodowej do stażu pracy.

Jak zaznaczyła, dzięki zmianom wiele osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie mogło cieszyć się dłuższym stażem i wynikającymi z tego uprawnieniami.

Czytaj też: Ważne zmiany w stażu pracy. Podpis prezydenta

Zmiany w stażu pracy

Po wejściu w życie podpisanej przez prezydenta nowelizacji wliczane będą także m.in.: okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, okresy współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czas zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, okresy wykonywania umów-zleceń, o świadczenie usług lub agencyjnych oraz czas pracy jako osoba współpracująca, okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, a także udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie).

W nowelizacji dodano też okresy służby w Straży Marszałkowskiej i w Służbie Celno-Skarbowej.

Z kraju

Te nowe okresy będą potwierdzane zaświadczeniami wydawanymi przez ZUS, a niepodlegające zgłoszeniu i inne niż praca zarobkowa za granicą będą wymagały przedstawienia odpowiednich dokumentów.

Wliczane do stażu pracy będą także okresy sprzed wejścia w życie ustawy, ale trzeba je będzie właściwie udokumentować - będą na to 24 miesiące od wejścia w życie podpisanych przez prezydenta przepisów.

Staż pracy jest ważny przy uzyskiwaniu niektórych świadczeń i uprawnień pracowniczych, czy np. przy ubieganiu się o stanowiska wymagające potwierdzonego doświadczenia zawodowego.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

