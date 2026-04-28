Większość ocenia pozytywnie swoją sytuację zawodową, ale wciąż są obawy na rynku

rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_81574246
Rynek pracy. Upadłości firm w Polsce
Źródło: TVN24
Sześciu na dziesięciu pracujących dobrze ocenia sytuację w swoim miejscu zatrudnienia, a blisko trzy czwarte deklaruje poczucie bezpieczeństwa pracy - wynika z najnowszego badania CBOS. Przybywa natomiast osób, które dostrzegają trudności ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia w swojej okolicy.

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zbadało nastroje na rynku pracy w kwietniu.

Z badania wynika, że obecną sytuację w swoim miejscu pracy za dobrą uważa 60 proc. respondentów (wobec 61 proc. w marcu). Przeciwnego zdania jest 10 proc. ankietowanych (wobec 12 proc.), a brak sprecyzowanego zdania w tej kwestii ma 28 proc. (wobec 25 proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi" wybrało dwa proc. ogółu.

Twórcy badania podkreślili, że podobnie jak w poprzednich miesiącach, znacznie gorzej niż pozostali sytuację w swoim miejscu pracy oceniają osoby w prywatnych gospodarstwach rolnych, w tym ich właściciele i pomagający im członkowie rodzin.

Prognozy na najbliższy rok

Niemal trzy piąte badanych (59 proc.) stwierdziło, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich miejscu pracy pozostanie bez zmian. Pozytywne przewidywania w tej kwestii ma 22 proc. respondentów, a 13 proc. negatywne.

"Prognozy rozwoju sytuacji w zakładach pracy badanych w ciągu najbliższego roku różnicuje wyraźnie ocena jej stanu obecnego. Wśród osób oceniających aktualną sytuację w swoich zakładach jako dobrą, odsetki prognoz optymistycznych oraz nieprzewidujących zmian są najwyższe (odpowiednio 26 proc. i 65 proc.), a najrzadziej spodziewane jest pogorszenie się sytuacji (6 proc.). Natomiast w grupie oceniających obecną sytuację negatywnie obserwujemy najwyższy udział prognoz pesymistycznych (47 proc.)" - wyjaśnili autorzy badania.

Czytaj też: Praca na chorobowym, nowe zasady kontroli

Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia

CBOS zapytało również ankietowanych, czy liczą się z możliwością utraty obecnej pracy. 74 proc., czyli tyle samo, ile w marcu, deklaruje poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. W tej grupie zmienił się jednak odsetek osób, które możliwość utraty pracy uznają za mało prawdopodobną (z 34 proc. na 40 proc.), oraz tych, które raczej się z tym nie liczą (z 40 proc. na 34 proc.). Odsetek tych, którzy z taką możliwością raczej się liczą, zmalał z 20 proc. do 18 proc., a tych, którzy bardzo poważnie się z tym liczą, wzrósł z 4 proc. do 5 proc.

"W kwietniu poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia utratą pracy wiąże się przede wszystkim z przewidywaniem rozwoju sytuacji w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku" - podkreślili twórcy badania.

Wynika z niego, że wśród przewidujących pogorszenie ponad połowa (55 proc.) liczy się z możliwością utraty obecnej pracy, w tym 14 proc. bardzo poważnie bierze to pod uwagę.

Podstępy oszustów. ZUS ostrzega
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podstępy oszustów. ZUS ostrzega

Trudności ze znalezieniem pracy

Ponadto, w porównaniu z marcem, nieznacznie pogorszyły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Zwiększyła się grupa uważających, że w ich miejscowości lub jej okolicy znalezienie pracy jest bardzo trudne lub całkowicie niemożliwe (29 proc. wobec 26 proc. w marcu).

Z 49 proc. do 46 proc. ubyło osób, które uważają, że można znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią. Z 12 do 13 proc. wzrósł z kolei odsetek odpowiedzi, że bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę. 12 proc. badanych uchyliło się od oceny.

Zdaniem CBOS opinie w tej kwestii są związane z wielkością miejscowości, w której mieszkają badani. Im jest ona mniejsza, tym wyższy jest odsetek dostrzegających trudności ze znalezieniem zatrudnienia (od 12 proc. w co najmniej półmilionowych miastach do 39 proc. na wsi). Ponadto na trudności ze znalezieniem pracy w okolicy miejsca zamieszkania znacznie częściej wskazują kobiety (33 proc.) niż mężczyźni (24 proc.).

Badanie zrealizowano 9-19 kwietnia 2026 r. na próbie 944 osób (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. – CATI i 18,6 proc. – CAWI).

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Cena benzyny wystrzeliła. Najwyższa od czterech lat
Ze świata
ropa naftowa
Zapasy ropy i paliw w Polsce. Resort szykuje zmiany
Z kraju
Prezydent USA Donald Trump
Media: to najgorsza rzecz dla Trumpa
Ze świata
Aplikacja mObywatel
Twoje dane wyciekły? Oto co możesz zrobić z aplikacją mObywatel
Z kraju
shutterstock_2211362781
Pakiet osłonowy w polskim gigancie. Skorzystają tysiące pracowników
Z kraju
Błędne faktury od PGE Obrót
Ryzyko "chaosu prawnego". Resort tłumaczy decyzję w sprawie KSeF
Z kraju
warszawa shutterstock_2293177159
Nowe prognozy rządu na lata 2026-2030. Co z PKB i inflacją?
Z kraju
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
Giganci technologiczni pod presją. Pojawiają się pytania o inwestycje w AI
Tech
Paliwa, stacja benzynowa
Ponad miliard złotych. Znamy koszty rządowego programu
Z kraju
Lotnisko
Alert przed wakacjami. Niedobory paliwa lotniczego realne
Turystyka
Tak zwany estoński CIT zostanie wprowadzony od stycznia 2021 roku
Ostatni dzwonek, by rozliczyć się z urzędem skarbowym
Z kraju
telefon smartfon komputer laptop S shutterstock_1743505283
Uwaga na przelewy w majówkę. Możliwe utrudnienia
Z kraju
ropa
Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC i OPEC+
Ze świata
Google
Google podjęło współpracę z Pentagonem. Wsparcie tajnych operacji
Tech
shutterstock_1329967172
Podejrzane kursy trzech spółek. KNF składa zawiadomienia
Z kraju
Lotnisko w Tokio
Rekordowa liczba turystów. Do akcji wkraczają roboty
Tech
Autostrada A2
Kierowcy uciekają z A2. Przez ceny wybierają inne drogi
Moto
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Takie będą ceny paliw w środę
Moto
shutterstock_2578148417 Bolonia, Włochy 1 stycznia 2025: Turyści i mieszkańcy spacerujący po via rizzoli, głównej ulicy w bolonii, w pobliżu przystanku autobusowego
Majówkowe wybory Polaków. Zaskakujące trzecie miejsce
Turystyka
Krzysztof Bosak
Bosak o Zondacrypto: ja bym tego nigdy nie zrobił
Z kraju
Butelkomat
Bolączki systemu kaucyjnego. Ministra przyznaje, że są problemy
Z kraju
Pociąg typu X2000 na stacji w Malmoe
Odpadł kawałek koła od pociągu. Wstrzymano ruch
Ze świata
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Droższe tankowanie. We wtorek ceny w górę
Z kraju
Konkret24. Afera Zondacrypto: czy ustawa o kryptowalutach by pomogła?
Prokuratura: ponad 700 poszkodowanych przez Zondacrypto
Z kraju
Paliwa
Minister przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzy na niektóre paliwa
Z kraju
Rafineria USA
Paliwa drożeją, amerykańskie rafinerie liczą zyski
Ze świata
Monako. Tutaj apartament ma Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
Rola żony prezesa Zondacrypto. "Była ważną personą w kilku spółkach"
Z kraju
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
"Dzwonią z propozycją płatnego zwiększenia emerytury". Ostrzeżenie
Z kraju
praca, rynek pracy, stres, zmęczenie
Miliony przedsiębiorstw na krawędzi. Niepokojące dane
Ze świata
Linia produkcyjna pamięć RAM
Wojna uderza w elektronikę. Wzrosty cen o kilkadziesiąt procent
Tech

