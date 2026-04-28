Dla pracownika Większość ocenia pozytywnie swoją sytuację zawodową, ale wciąż są obawy na rynku Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

Rynek pracy. Upadłości firm w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zbadało nastroje na rynku pracy w kwietniu.

Z badania wynika, że obecną sytuację w swoim miejscu pracy za dobrą uważa 60 proc. respondentów (wobec 61 proc. w marcu). Przeciwnego zdania jest 10 proc. ankietowanych (wobec 12 proc.), a brak sprecyzowanego zdania w tej kwestii ma 28 proc. (wobec 25 proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi" wybrało dwa proc. ogółu.

Twórcy badania podkreślili, że podobnie jak w poprzednich miesiącach, znacznie gorzej niż pozostali sytuację w swoim miejscu pracy oceniają osoby w prywatnych gospodarstwach rolnych, w tym ich właściciele i pomagający im członkowie rodzin.

Prognozy na najbliższy rok

Niemal trzy piąte badanych (59 proc.) stwierdziło, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich miejscu pracy pozostanie bez zmian. Pozytywne przewidywania w tej kwestii ma 22 proc. respondentów, a 13 proc. negatywne.

"Prognozy rozwoju sytuacji w zakładach pracy badanych w ciągu najbliższego roku różnicuje wyraźnie ocena jej stanu obecnego. Wśród osób oceniających aktualną sytuację w swoich zakładach jako dobrą, odsetki prognoz optymistycznych oraz nieprzewidujących zmian są najwyższe (odpowiednio 26 proc. i 65 proc.), a najrzadziej spodziewane jest pogorszenie się sytuacji (6 proc.). Natomiast w grupie oceniających obecną sytuację negatywnie obserwujemy najwyższy udział prognoz pesymistycznych (47 proc.)" - wyjaśnili autorzy badania.

Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia

CBOS zapytało również ankietowanych, czy liczą się z możliwością utraty obecnej pracy. 74 proc., czyli tyle samo, ile w marcu, deklaruje poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. W tej grupie zmienił się jednak odsetek osób, które możliwość utraty pracy uznają za mało prawdopodobną (z 34 proc. na 40 proc.), oraz tych, które raczej się z tym nie liczą (z 40 proc. na 34 proc.). Odsetek tych, którzy z taką możliwością raczej się liczą, zmalał z 20 proc. do 18 proc., a tych, którzy bardzo poważnie się z tym liczą, wzrósł z 4 proc. do 5 proc.

"W kwietniu poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia utratą pracy wiąże się przede wszystkim z przewidywaniem rozwoju sytuacji w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku" - podkreślili twórcy badania.

Wynika z niego, że wśród przewidujących pogorszenie ponad połowa (55 proc.) liczy się z możliwością utraty obecnej pracy, w tym 14 proc. bardzo poważnie bierze to pod uwagę.

Trudności ze znalezieniem pracy

Ponadto, w porównaniu z marcem, nieznacznie pogorszyły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Zwiększyła się grupa uważających, że w ich miejscowości lub jej okolicy znalezienie pracy jest bardzo trudne lub całkowicie niemożliwe (29 proc. wobec 26 proc. w marcu).

Z 49 proc. do 46 proc. ubyło osób, które uważają, że można znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią. Z 12 do 13 proc. wzrósł z kolei odsetek odpowiedzi, że bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę. 12 proc. badanych uchyliło się od oceny.

Zdaniem CBOS opinie w tej kwestii są związane z wielkością miejscowości, w której mieszkają badani. Im jest ona mniejsza, tym wyższy jest odsetek dostrzegających trudności ze znalezieniem zatrudnienia (od 12 proc. w co najmniej półmilionowych miastach do 39 proc. na wsi). Ponadto na trudności ze znalezieniem pracy w okolicy miejsca zamieszkania znacznie częściej wskazują kobiety (33 proc.) niż mężczyźni (24 proc.).

Badanie zrealizowano 9-19 kwietnia 2026 r. na próbie 944 osób (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. – CATI i 18,6 proc. – CAWI).

OGLĄDAJ: TVN24