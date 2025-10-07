Panama, Kolumbia, Meksyk. Zaskakujący ranking 

Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika Źródło: TVN24

Aby stworzyć coroczny ranking najlepszych miejsc dla ekspatów (zazwyczaj wysokiej klasy specjaliści, którzy opuścili ojczyznę, aby pracować za granicą - red.), poszczególne kraje oceniane są pod względem kilku czynników. Istotne znaczenie w ocenie mają jakość życia, łatwość zadomowienia się, która wynika chociażby z gościnności mieszkańców, bariery językowe czy przystępność finansowa.

W 2025 r. w badaniu "Expat Insider" wzięło udział ponad 10 tys. ekspatów, reprezentujących 172 narodowości, których zapytano o ich życie za granicą. Ranking przygotowuje platforma InterNations, zrzeszająca osoby mieszkające i pracujące poza krajem swojego pochodzenia.

Panama miejscem numer 1 dla ekspatów

Według tegorocznego badania, najwięcej ekspatom oferuje Panama, która już po raz drugi znalazła się na szczycie zestawienia. 94 proc. osób, które zdecydowały się na przeprowadzkę do niej, jest zadowolonych ze swojego życia, 35 proc. respondentów deklaruje, że zamierza tam osiąść na stałe.

"Panama nie rozczarowuje pod względem jakości życia, zajmując 3. miejsce. Oferuje mnóstwo możliwości podróżowania (3. miejsce), transport publiczny jest przystępny cenowo (5. miejsce), a środowisko naturalne jest znakomite (2. miejsce). Znajdziemy tu również wiele restauracji (8. miejsce) i możliwości uprawiania sportów rekreacyjnych (4. miejsce)” – czytamy w raporcie.

Badani ocenili bardzo wysoko życzliwość i gościnność mieszkańców - w tej kategorii Panama zajęła 2. pozycję.

Panama City Źródło: Patricia Hikari / Shutterstock.com

Kolumbia na drugim miejscu podium

Na drugim miejscu uplasowała się Kolumbia. Choć kraj oceniany jest stosunkowo nisko pod kątem bezpieczeństwa – w tej kategorii zajmuje 39. miejsce – w tym roku, w ogólnym ujęciu, Kolumbia awansowała o trzy oczka.

Na wysoką pozycję tego kraju wpłynęło zadowolenie ekspatów ze swojego życia towarzyskiego, łatwość osiedlenia się, przyjaźni mieszkańcy, przystępne cenowo mieszkania.

Kolumbia Źródło: Shutterstock

Istotną przeszkodą, na którą zwracają uwagę respondenci, jest bariera językowa. Jak podkreślają, brak znajomości języka hiszpańskiego może byś sporą przeszkodą w osiedleniu się.

Podium zamyka Meksyk

Pierwszą trójkę zestawienia zamyka Meksyk. "Ekspaci z łatwością przyzwyczajają się do lokalnej kultury (1. miejsce) i nawiązują znajomości (1. miejsce), a 35 proc. z nich określa swoich znajomych jako głównie miejscowych. Nic dziwnego, że ekspaci czują się tam zarówno mile widziani (2. miejsce), jak i jak w domu (2. miejsce)" – czytamy w raporcie.

Meksyk Źródło: Shutterstock

Meksyk wypada jednak gorzej pod względem jakości życia. Nisko oceniane są opieka zdrowotna – po tym względem zajmuje 19. miejsce; transport publiczny; jakość powietrza czy bezpieczeństwo – w tej kategorii Meksyk zajmuje dopiero 33. pozycję.

Poza podium uplasowały się Tajlandia, Wietnam, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indonezja. Pierwszą dziesiątkę zestawienia zamykają Hiszpania i Malezja.

Polska zajęła w rankingu 31. miejsce.

