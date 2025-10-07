Logo TVN24
Niepokojące dane w sprawie zwolnień grupowych. "Nie można wykluczyć kolejnej fali"

Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika
W 2025 roku wzrosła skala zwolnień grupowych w Krakowie - wynika z danych lokalnego urzędu pracy. Najbardziej narażone na utratę pracy są osoby zatrudnione w sektorach IT oraz finansów. Redukcje etatów w ostatnim czasie potwierdziły między innymi firmy Shell i Aldi.

Z danych Grodzkiego Urzędu Pracy (GUP) w Krakowie wynika, że od stycznia do 30 września 2025 roku 29 zakładów pracy zgłosiło zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Redukcje mają objąć 3,9 tys. stanowisk. Tymczasem w całym 2024 roku o planach zwolnień grupowych informowały 24 firmy. Łącznie planowano zwolnić niecałe 2,8 tys. osób.

Gdzie zwolnienia

Najbardziej dotknięta zwolnieniami grupowymi w Krakowie - jak wynika z danych urzędu pracy - jest szeroko rozumiana branża IT. W ramach działalności pod hasłem "przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność" redukcja etatów może dotknąć aż 1630 osób.

Zwolnienia obejmą również stanowiska w firmach zajmujących się oprogramowaniem (104 osoby) oraz doradztwem w zakresie informatyki (32 osoby).

Na utratę pracy narażone są także osoby z sektora rachunkowo-księgowego i doradztwa podatkowego, gdzie w Krakowie w ramach zwolnień grupowych zagrożonych jest 1277 stanowisk.

Redukcja etatów planowana jest także w call center (190 osób) czy firmach biotechnologicznych (145 osób).

Co jest przyczyną zwolnień?

Według GUP zwolnienia grupowe wynikają głównie ze zmian strukturalnych i technologicznych w firmach, a nie z kryzysu gospodarczego.

"Pracodawcy dostosowują swoje struktury do nowych wymagań rynkowych" - wyjaśnił urząd.

Wskazano także, że zgodnie z przepisami pracodawcy zgłaszają zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych, ale ostateczna liczba osób tracących pracę może być mniejsza. "W wyniku negocjacji z organizacjami pracowniczymi lub poprawy sytuacji ekonomicznej firm skala redukcji często ulega ograniczeniu" - napisano.

"Poziom bezrobocia w Krakowie pozostaje niski (2,5 proc. w sierpniu). Nie można jednak wykluczyć kolejnej fali zwolnień grupowych ze względu na ich przyczyny (głównie strukturalne i technologiczne)" - podsumował urząd.

"Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe"

Jedną z firm, która poinformowała GUP o planowanych zwolnieniach grupowych w Krakowie, jest Shell. Według informacji "Gazety Wyborczej" może chodzić o 250 osób. Spółka w odpowiedzi na pytania tvn24.pl nie odnosi się do tych liczb. Potwierdza jedynie, że zgłoszenie w sprawie redukcji etatów trafiło do urzędu i że "Shell reaguje na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe i globalne trendy w sektorze usług biznesowych".

"Osoby, których stanowiska podlegają reorganizacji, mają pierwszeństwo w rekrutacjach wewnętrznych, jeżeli zdecydują się brać w nich udział. A w przypadku odejścia otrzymują odprawy zgodne z przepisami prawa oraz dodatkowe świadczenia finansowe" - napisano.

Shell wyjaśnił jednocześnie, że zgłoszenie zwolnień grupowych jest wymogiem prawnym, ale rzeczywista liczba osób tracących pracę jest mniejsza. "Jeśli przykładowo likwidujemy 100 stanowisk, a tworzymy 80 nowych, formalnie zgłaszamy do urzędu 100 zwolnień, mimo że realnie pracę traci 20 osób" - napisał koncern.

"Odprawy oraz wsparcie w znalezieniu nowego zatrudnienia"

Z kolei sieć handlowa Aldi potwierdziła zamknięcie Aldi Finance Hub w Krakowie. "Priorytetem w tym procesie jest zapewnienie możliwie najlepszego wsparcia dla 96 pracowników objętych tą decyzją" - napisano w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl.

"Większość z nich będzie kontynuować pracę do końca 2025 roku. Oferujemy im odprawy oraz wsparcie w znalezieniu nowego zatrudnienia. Ponad jedna trzecia z nich od 2026 roku będzie kontynuować pracę w Aldi Technology Support Sp. z o.o. oraz Aldi Sp. z o.o." - poinformowało biuro prasowe firmy.

Z wyjaśnień wynika, że "zadania i procesy księgowe, które obecnie są skupione w Aldi Finance Hub, będą stopniowo przekazywane krajowym zespołom księgowym w Polsce i Niemczech".

Kolejną firmą, która ma szykować zwolnienia w Krakowie, jest Heineken. W stolicy Małopolski piwny gigant ma Centrum Usług Wspólnych, wspierające funkcjonowanie spółki w całej Europie w zakresie finansów, cyfryzacji, technologii i logistyki. Według "Gazety Wyborczej" redukcja zatrudnienia może objąć kilkaset osób.

Heineken nie odpowiedział na naszą prośbę o komentarz do doniesień w tej sprawie.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Bogacki/Shutterstock

Zwolnienia grupoweKraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica