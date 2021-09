"Uwaga: spadające kasztany". Taki znak stanął obok parkingu w Zamościu

Przy parkingu obok domu kultury w Zamościu (woj. lubelskie) ustawiony został nietypowy znak drogowy. Ostrzega on kierowców przed kasztanami, które na odcinku 200 metrów mogą spaść na ich samochody.

- Wcześniej nie było takiego problemu, bo droga była węższa, a auta parkowały równolegle. Pierwszą skargę na to, że spadające kasztany uszkodziły komuś samochód dostaliśmy w 2019 roku, jeszcze przed przekazaniem inwestycji do użytku. Podobna skarga wpłynęła również w zeszłym roku - informuje Marcin Nowak, dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu.

Problem występuje "jedynie przez dwa tygodnie w roku"

Zastrzega też, że zarządowi dróg nie chodzi o to, aby unikać wypłacania kierowcom odszkodowań. - Zawsze tego typu skargi przekazujemy do naszego ubezpieczyciela. We wspomnianych dwóch przypadkach, z uwagi na brak zawinionego działania z naszej strony, kierowcy nie dostali zresztą żadnych odszkodowań - przyznaje Nowak.