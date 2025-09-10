Logo strona główna
Białystok

Flaga z sierpem i młotem na maszcie telekomunikacyjnym

Do incydentu doszło w Wysokim Mazowieckiem
Do incydentu doszło w Wysokim Mazowieckim
Źródło: Kontakt24/ Marek
Na maszcie telekomunikacyjnym w Wysokiem Mazowieckiem ktoś umieścił flagę z sierpem i młotem. Zauważył ją właściciel terenu. Początkowo myślał, że to "chuligański wybryk". Po doniesieniach o przekroczeniu polskiej granicy przez obce drony zdecydował się zawiadomić służby.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

Informację o podejrzanej fladze przekazał w środę na Kontakt24 pan Marek, właściciel terenu przy ulicy Przemysłowej, na którym znajduje się maszt. Mężczyzna dzierżawi go na użytek reklamowy.

- Wczoraj wieczorem zauważyłem, że na maszcie pojawiła się flaga z sierpem i młotem. Początkowo uznałem to za jakiś chuligański wybryk, ale po dzisiejszych doniesieniach odnośnie dronów postanowiłem sprawdzić, czy faktycznie dobrze ją rozpoznałem i okazało się, że miałem rację – relacjonował mężczyzna.

Do incydentu doszło w Wysokim Mazowieckim
Do incydentu doszło w Wysokim Mazowieckim
Źródło: Kontakt24/ Marek

Dodał, że dziś rano o incydencie zawiadomił policję. - Wiem, że są na miejscu i zdejmują tę flagę, bo maszt jest wysoki na 60 metrów, więc nie da się tego ściągnąć bez specjalnych narzędzi - wyjaśnił. 

Właściciel terenu zaznaczył, że nie wie, kiedy dokładnie pojawiła się flaga. - Zauważyłem ją wczoraj (we wtorek - red.), ale nie wiem, kiedy się pojawiła i kto ją tam umieścił - podkreślił. 

Flagę musi ściągnąć specjalny zespół

Zdarzenie potwierdził młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. - Dziś po godzinie 8 rano otrzymaliśmy zgłoszenie o zawieszeniu flagi na maszcie telekomunikacyjnym w miejscowości Wysokie Mazowieckie przy ulicy Przemysłowej. W tej chwili prowadzone są czynności wyjaśniające i zbieranie materiału dowodowego w celu ustalenia sprawcy tego incydentu - przekazał. 

- Flaga zawieszona jest na dużej wysokości masztu telekomunikacyjnego, więc do jej ściągnięcia potrzebny jest specjalny zespół - wyjaśnił. 

Autorka/Autor: est, wini/tok

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Marek

