Flaga z sierpem i młotem na maszcie telekomunikacyjnym

Do incydentu doszło w Wysokim Mazowieckim Źródło: Kontakt24/ Marek

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dowiedz się więcej: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską WYDANIE SPECJALNE

Informację o podejrzanej fladze przekazał w środę na Kontakt24 pan Marek, właściciel terenu przy ulicy Przemysłowej, na którym znajduje się maszt. Mężczyzna dzierżawi go na użytek reklamowy.

- Wczoraj wieczorem zauważyłem, że na maszcie pojawiła się flaga z sierpem i młotem. Początkowo uznałem to za jakiś chuligański wybryk, ale po dzisiejszych doniesieniach odnośnie dronów postanowiłem sprawdzić, czy faktycznie dobrze ją rozpoznałem i okazało się, że miałem rację – relacjonował mężczyzna.

Do incydentu doszło w Wysokim Mazowieckim Źródło: Kontakt24/ Marek

Dodał, że dziś rano o incydencie zawiadomił policję. - Wiem, że są na miejscu i zdejmują tę flagę, bo maszt jest wysoki na 60 metrów, więc nie da się tego ściągnąć bez specjalnych narzędzi - wyjaśnił.

Właściciel terenu zaznaczył, że nie wie, kiedy dokładnie pojawiła się flaga. - Zauważyłem ją wczoraj (we wtorek - red.), ale nie wiem, kiedy się pojawiła i kto ją tam umieścił - podkreślił.

Flagę musi ściągnąć specjalny zespół

Zdarzenie potwierdził młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. - Dziś po godzinie 8 rano otrzymaliśmy zgłoszenie o zawieszeniu flagi na maszcie telekomunikacyjnym w miejscowości Wysokie Mazowieckie przy ulicy Przemysłowej. W tej chwili prowadzone są czynności wyjaśniające i zbieranie materiału dowodowego w celu ustalenia sprawcy tego incydentu - przekazał.

- Flaga zawieszona jest na dużej wysokości masztu telekomunikacyjnego, więc do jej ściągnięcia potrzebny jest specjalny zespół - wyjaśnił.