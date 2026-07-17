Białystok Skakali po autach i rzucali kamieniami w szyby. Wszystko nagrywali Oprac. Michał Malinowski |

Nagrywali, jak niszczą samochody. Zostali zatrzymani Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Białymstoku

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Do serii uszkodzeń pojazdów doszło w połowie czerwca na Osiedlu Piasta w Białymstoku. W ośmiu autach powybijane były szyby i uszkodzone maski silników. Wewnątrz właściciele znaleźli kamienie i cegły. Straty oszacowali na ponad 30 tysięcy złotych.

Nagrywali, jak niszczą samochody. Zostali zatrzymani Źródło zdjęcia: KMP w Białymstoku

Policjantom udało się ustalić tożsamość sprawców. To dwaj 18-latkowie, zostali zatrzymani w swoich mieszkaniach. "Po wyjściu z autobusu komunikacji miejskiej poszli na parking i bez powodu zaczęli rzucać kamieniami oraz wszystkim, co im wpadło w ręce w zaparkowane pojazdy. Wybijali szyby i skakali po maskach samochodów" - podała Komenda Miejska Policji w Białymstoku.

Białystok. Demolowali auta i nagrywali to

W czasie przeszukania mieszkań u jednego z nich policjanci zabezpieczyli telefon z nagraniem tego, co zrobili na parkingu.

"Jeden z nich tłumaczył, że był nietrzeźwy i nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania" - przekazała białostocka policja.

18-latkowie usłyszeli zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia popełnione w krótkich odstępach czasu. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policja poinformowała, że była z nimi jeszcze jedna osoba. Będą sprawdzać, czy również brała udział w aktach wandalizmu.