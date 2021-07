15-letni Emil zakuty w kajdanki, wywieziony 130 kilometrów od domu. Sąd ocenił działania policjantów

Zaczęło się od plotki. Poszło o to, że 13 czerwca ktoś wybił szyby w domu miejscowego nadleśniczego. Traf chciał, że tego samego dnia 15-letni Emil z Sejn (woj. podlaskie) przebywał ze swoimi znajomymi na prywatnej posesji , gdzie też zostały wybite dwie szyby. Tyle że w stodole. I choć wspomniana posesja mieści się daleko od domu nadleśniczego, to w Sejnach - jak relacjonował reporter TVN24 Piotr Czaban - pojawiła się plotka, że szyby u nadleśniczego wybił właśnie 15-letni Emil. Plotka dotarła do nadleśniczego, który przekazał ją policji. Ta po jedenastu dniach od zdarzenie pojawiła się o godzinie 7 rano w domu nastolatka.

Emil został skuty i przewieziony na komendę

Policjanci przeszukali dom i zabezpieczyli telefon komórkowy nastolatka. Jak relacjonowała matka chłopaka, Emil został skuty kajdankami i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. Gdy go transportowano, był sam. Dopiero po czterdziestu minutach na komendę dojechała jego matka.

Matka twierdzi, że policja próbowała wymusić, aby jej syn się przyznał

Emil nie przyznał się do winy, dlatego jeden z policjantów - jak przekazała w rozmowie z reporterem TVN24 jego matka - miał, używając wulgarnych słów, stwierdzić, że skoro chłopak nie chce przyznać się na komendzie w Sejnach, to zrobi to w policyjnej izbie dziecka, dokąd go wysyłają. - To było przed godziną 14. Byłam w szoku - mówiła.