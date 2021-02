"Nie" dla drogi S-16 przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich i Biebrzański Park Narodowy 

GDDKiA: podlaski odcinek mógłby biec przez Korycin - Sztabin - Augustów

Ekolodzy proponują alternatywną trasę

- Oczywiście najlepszym wariantem byłoby ominięcie parku. To jednak bardzo trudne. Jeśli więc koniecznym będzie poprowadzenie trasy przez park, to rzeczywiście najmniej szkodliwym wariantem będzie budowa trasy na kierunku Białystok-Augustów – mówił w grudniu w rozmowie z tvn24.pl Mariusz Siłakowski, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Samorządowcy mają wątpliwości

"Na sprawę trzeba spojrzeć całościowo"

- Obwodnicę można byłoby budować w ramach innej inwestycji, natomiast jeśli chodzi o S-16, to jej przebieg nie może zależeć od widzi mi się polityków. Owszem, biorąc pod uwagę wyłącznie wybrane odcinki całej trasy można mówić, że na przykład z Ełku do Knyszyna nie da się poprowadzić drogi inaczej, niż wchodząc na obszary cenne przyrodniczo. Tyle że trzeba na sprawę spojrzeć całościowo, bo trasa budowana jest jak rozumiem po to, aby połączyć okolice Białystok z Olsztynem, a nie po to, aby mieszkańcy Białegostoku mieli bliżej na Litwę – komentuje Robert Chwiałkowski.