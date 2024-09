Pchnął nożem myśliwskim w klatkę piersiową

Twierdził, że miał konflikt z grupą młodych ludzi zakłócających mu spokój

Oskarżony ostatecznie nie przyznał się do winy. Twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Gdy niedługo po zbrodni zatrzymali go policjanci, miał im jednak mówić, że ma konflikt z grupą młodych ludzi zakłócających mu spokój. Miał ofiarę wziąć za jedną z tych osób.

Lekarze wykluczyli chorobę psychiczną

Uzasadniając wyrok, sędzia Jerzy Szczurewski podkreślał, odnosząc się do dowodów w sprawie, że "jest oczywistą oczywistością", iż to oskarżony był sprawcą. Sąd przypominał, że m.in. był bezpośredni świadek (kolega zmarłego), który też zawiadomił policję i cały czas "praktycznie nie spuszczał z oka" oskarżonego aż do jego zatrzymania przez funkcjonariuszy. Zatrzymany 54-latek miał przy sobie nóż, ślady DNA należały do ofiary.