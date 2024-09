Blisko trzy promile alkoholu miał w organizmie 47-letni Białorusin, który jechał całą szerokością drogi, co zauważył policjant po służbie. Jechał cały czas za nim i zawiadomił mundurowych. Mężczyzna został zatrzymany w Proniewiczach (woj. podlaskie).

Ciężarówka raz przekracza środek jezdni, raz "łapie pobocze". To wszystko widzimy na filmie udostępnionym przez policję.

Policjant jechał cały czas za ciężarówką

Wiózł ładunek do jednej z firm w Bielsku Podlaskim

"Okazało się, że wiózł on ładunek do jednej z bielskich firm. Białorusin trafił do policyjnego aresztu, a jego pojazd na strzeżony parking"- czytamy w komunikacie na stronie z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.