Mężczyzna śmiertelnie postrzelony podczas polowania na dziki (31.08.2024) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do postrzelenia 35-latka doszło pod koniec sierpnia zeszłego roku w powiecie sejneńskim.

Wówczas 58-latek wybrał się z młodszym kolegą na polowanie na dziki. Około godziny 22 starszy z myśliwych zauważył na plantacji kukurydzy dzika i strzelił do niego. Okazało się, że postrzelił w tułów kolegę, który po przetransportowaniu do szpitala zmarł.

Prokuratura: nie miał zamiaru pozbawiania życia pokrzywdzonego

Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Do sejneńskiego sądu rejonowego skierowany został akt oskarżenia.

- Prokurator po analizie materiału dowodowego uznał, że oskarżony nie miał zamiaru pozbawienia życia pokrzywdzonego, dlatego przyjął kwalifikację nieumyślnego spowodowania śmierci - poinformował zastępca prokuratora okręgowego w Suwałkach Wojciech Piktel.