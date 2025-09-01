Do postrzelenia 35-latka doszło pod koniec sierpnia zeszłego roku w powiecie sejneńskim.
Wówczas 58-latek wybrał się z młodszym kolegą na polowanie na dziki. Około godziny 22 starszy z myśliwych zauważył na plantacji kukurydzy dzika i strzelił do niego. Okazało się, że postrzelił w tułów kolegę, który po przetransportowaniu do szpitala zmarł.
Prokuratura: nie miał zamiaru pozbawiania życia pokrzywdzonego
Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Do sejneńskiego sądu rejonowego skierowany został akt oskarżenia.
- Prokurator po analizie materiału dowodowego uznał, że oskarżony nie miał zamiaru pozbawienia życia pokrzywdzonego, dlatego przyjął kwalifikację nieumyślnego spowodowania śmierci - poinformował zastępca prokuratora okręgowego w Suwałkach Wojciech Piktel.
