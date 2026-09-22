Białystok 11-latek w szkole ranił toporkiem 10-latkę Martyna Sokołowska |

11-latek w szkole ranił toporkiem 10-latkę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OleksSH / Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło we wtorek 22 września przed godziną 8 rano. - Otrzymaliśmy zgłoszenie na numer alarmowy dotyczące zdarzenia na terenie jednej ze szkół w gminie Kolno. 11-letni uczeń wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową 10-letnią uczennicę - przekazała nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dzieci chodziły do jednej szkoły. Do ataku doszło przed lekcjami.

Policjantka dodała, że chłopiec został obezwładniony przez jednego z rodziców. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Dziewczynka została zabrana do szpitala. Była przytomna.

Na miejscu jest policja. Trwa ustalanie świadków, wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Ratownicy pogotowia ratunkowego zdecydują, czy chłopiec trafi do specjalistycznej placówki medycznej na badania.

Jak pierwsza informację podała stacja RMF FM.