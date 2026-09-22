11-latek w szkole ranił toporkiem 10-latkę
Do zdarzenia doszło we wtorek 22 września przed godziną 8 rano. - Otrzymaliśmy zgłoszenie na numer alarmowy dotyczące zdarzenia na terenie jednej ze szkół w gminie Kolno. 11-letni uczeń wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową 10-letnią uczennicę - przekazała nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dzieci chodziły do jednej szkoły. Do ataku doszło przed lekcjami.
Policjantka dodała, że chłopiec został obezwładniony przez jednego z rodziców. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Dziewczynka została zabrana do szpitala. Była przytomna.
Na miejscu jest policja. Trwa ustalanie świadków, wyjaśnianie przyczyn i okoliczności zdarzenia.
Ratownicy pogotowia ratunkowego zdecydują, czy chłopiec trafi do specjalistycznej placówki medycznej na badania.
Jak pierwsza informację podała stacja RMF FM.