Podczas nocnego patrolu powiatu augustowskiego policjanci z białostockiego oddziału prewencji zwrócili uwagę na samochód marki BMW, który stał na bocznej drodze z włączonymi światłami. W środku zastali śpiącego mężczyznę.

"Okazało się, że to 42-letni obywatel Litwy poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Słubicach do odbycia kary roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości" – czytamy w komunikacie na stronie podlaskiej policji.

Samochód został skradziony dzień wcześniej z posesji w Sejnach

Na tym jednak nie koniec – wyszło na jaw, że samochód figuruje w systemie jako "utracony". Został bowiem dzień wcześniej skradziony z posesji na terenie Sejn, a jego wartość oszacowano na 55 tysięcy złotych.

"42-latek nie chciał tłumaczyć swojego zachowania ani odpowiadać na pytania funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu" – głosi komunikat.

Litwin usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

