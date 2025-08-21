Logo strona główna
Białystok

Spał w aucie na bocznej drodze. Był poszukiwany, a pojazd kradziony

Auto miało włączone światła
Powiat augustowski. Znaleźli poszukowanego listem gończy. Spał w skradzionym aucie
Źródło: Podlaska Policja
Policjanci patrolujący powiat augustowski (woj. podlaskie) zwrócili uwagę na auto, które stało z włączonymi światłami przy bocznej drodze. Okazało się, że w środku spał 42-letni Litwin poszukiwany do odbycia kary więzienia. Jakby tego było mało, wyszło też na jaw, że samochód był kradziony. 

Podczas nocnego patrolu powiatu augustowskiego policjanci z białostockiego oddziału prewencji zwrócili uwagę na samochód marki BMW, który stał na bocznej drodze z włączonymi światłami. W środku zastali śpiącego mężczyznę.

"Okazało się, że to 42-letni obywatel Litwy poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Słubicach do odbycia kary roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości" – czytamy w komunikacie na stronie podlaskiej policji.

Zastali śpiącego mężczyznę
Zastali śpiącego mężczyznę
Źródło: Podlaska Policja

Samochód został skradziony dzień wcześniej z posesji w Sejnach

Na tym jednak nie koniec – wyszło na jaw, że samochód figuruje w systemie jako "utracony". Został bowiem dzień wcześniej skradziony z posesji na terenie Sejn, a jego wartość oszacowano na 55 tysięcy złotych.

Auto miało włączone światła
Auto miało włączone światła
Źródło: Podlaska Policja

"42-latek nie chciał tłumaczyć swojego zachowania ani odpowiadać na pytania funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu" – głosi komunikat.

Litwin usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Grozi mu do 10 lat więzienia
Grozi mu do 10 lat więzienia
Źródło: Podlaska Policja
Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Podlaska Policja

