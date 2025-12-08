Uciekał przez kilkadziesiąt kilometrów przed policją. Chciał się "pobawić"

Do zdarzenie doszło na terenie powiatu siemiatyckiego Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 16 na drodze krajowej numer 19 w okolicach Wojeńca w powiecie siemiatyckim. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli po tym, jak przekroczył prędkość.

Samochód po pościgu uderzył w betonowe bariery Źródło: KPP w Siemiatyczach

Kierowca uciekał przez kilkadziesiąt kilometrów.

- Na odcinku drogi S 19 Boćki-Bielsk Podlaski kierowca kontynuował ucieczkę, jadąc pod prąd. W pewnym momencie uderzył w betonowe bariery, po chwili został zatrzymany - przekazał aspirant Kamil Jaroć, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

Zatrzymany to 26-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. Był trzeźwy.

- Powiedział, że chciał się "pobawić", dlatego uciekał. W ściganym audi policjanci znaleźli policyjną maskotkę - dodał aspirant Jaroć.

