Do wypadku doszło około godziny 10.50 na drodze krajowej numer 63 w rejonie miejscowości Podgórze.
Jak informuje młodszy aspirant Agnieszka Skwierczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zderzyły się bus marki Fiat Ducato z osobowym volkswagenem. Tym pierwszy podróżowało dwóch 25-latków, natomiast drugim 48-letni kierowca i 58-letnia pasażerka.
25-latek był pijany
- Kierowca fiata miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Kierowca i pasażerka volkswagena trafili do szpitala - zaznacza policjantka.
Jak widać na zdjęciach, które opublikował lokalny portal mylomza.pl, siła uderzenia była tak duża, że bus stracił koło, volkswagen ma natomiast zniszczony bok. Oba pojazdy wylądowały w rowach. Policja ustala szczegóły wypadku.
Autorka/Autor: tm/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: mylomza.pl