Do wypadku doszło około godziny 10.50 na drodze krajowej numer 63 w rejonie miejscowości Podgórze.

Jak informuje młodszy aspirant Agnieszka Skwierczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zderzyły się bus marki Fiat Ducato z osobowym volkswagenem. Tym pierwszy podróżowało dwóch 25-latków, natomiast drugim 48-letni kierowca i 58-letnia pasażerka.

25-latek był pijany

- Kierowca fiata miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Kierowca i pasażerka volkswagena trafili do szpitala - zaznacza policjantka.

Jak widać na zdjęciach, które opublikował lokalny portal mylomza.pl, siła uderzenia była tak duża, że bus stracił koło, volkswagen ma natomiast zniszczony bok. Oba pojazdy wylądowały w rowach. Policja ustala szczegóły wypadku.

