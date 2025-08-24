Logo strona główna
Białystok

Bus zderzył się z autem osobowym, dwie osoby ranne

Bus zderzył się z autem osobowym
Podgórze. Zderzenie busa z autem, dwie osoby trafiły do szpitala
Źródło: mylomza.pl
W rejonie miejscowości Podgórze (woj. podlaskie) bus zderzył się z autem osobowym. Dwie osoby przetransportowano do szpitala. Jeden z kierowców był pijany.

Do wypadku doszło około godziny 10.50 na drodze krajowej numer 63 w rejonie miejscowości Podgórze.

Jak informuje młodszy aspirant Agnieszka Skwierczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zderzyły się bus marki Fiat Ducato z osobowym volkswagenem. Tym pierwszy podróżowało dwóch 25-latków, natomiast drugim 48-letni kierowca i 58-letnia pasażerka.

Bus zderzył się z autem osobowym
Bus zderzył się z autem osobowym
Źródło: mylomza.pl

25-latek był pijany

- Kierowca fiata miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Kierowca i pasażerka volkswagena trafili do szpitala - zaznacza policjantka.

Bus stracił koło
Bus stracił koło
Źródło: mylomza.pl

Jak widać na zdjęciach, które opublikował lokalny portal mylomza.pl, siła uderzenia była tak duża, że bus stracił koło, volkswagen ma natomiast zniszczony bok. Oba pojazdy wylądowały w rowach. Policja ustala szczegóły wypadku.

Oba pojazdy wjechały do rowów
Oba pojazdy wjechały do rowów
Źródło: mylomza.pl
WARSZAWA

Autorka/Autor: tm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mylomza.pl

