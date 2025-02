czytaj dalej

- To jest złe otwarcie i Europejczycy, a zwłaszcza my, w naszym regionie, doskonale wiemy, jak nie należy prowadzić negocjacji z Rosją - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Robert Pszczel z Ośrodka Studiów Wschodnich i były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Generał Mieczysław Bieniek, doradca MON do spraw bezpieczeństwa i były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji, zwrócił uwagę, że negocjacje dopiero się rozpoczynają i nie wiadomo, jakie przedstawiono warunki wstępne.