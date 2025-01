Prawie 70 strzałów oddał żołnierz, który w Nowy Rok strzelał w Mielniku (woj. podlaskie) do cywilnego auta. W środku był ojciec z 13-letnią córką. To cud, że nic im się nie stało. Żołnierz był pijany. Ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa.

Nieoficjalnie: 13-latka uciekła, żołnierz trafił w fotel, gdzie wcześniej siedziała

Ma usłyszeć zarzuty

- Na co dzień służył w Rzeszowie. Dzisiaj mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury. Musi wytrzeźwieć – podał prokurator.

Wcześniej nie sprawiał żadnych problemów

Śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa

Wójt: mają pomoc psychologa wojskowego

- Jest to dla nich traumatyczne przeżycie. Starają się zachować spokój. Mają pomoc psychologa wojskowego, my też ze swojej strony będziemy, na ile to możliwe, zapewnić rodzinie pomoc. Z tego co mi wiadomo, dziewczynka dziś przyszła do szkoły na zajęcia - stwierdził.