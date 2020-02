Podczas imprezy spadł z 10. piętra i zginął. Zatrzymano trzech jego kolegów, jeden z nich usłyszał zarzut zabójstwa

Do tragedii doszło w piątek w Lublinie przy ulicy Smyczkowej. - Z informacji przekazanych dyżurnemu wynikało, że w dzielnicy Czechów doszło do samobójstwa. Mężczyzna miał wyskoczyć z okna na dziesiątym piętrze - informuje Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

- Mieszkający w lokalu 29-latek namówił swoich kolegów do pobicia 31-latka, który po otrzymaniu kilku ciosów uciekł do sąsiedniego pokoju. Doprowadzony do stanu bezbronności mężczyzna stanął na parapecie, skąd wypchnął go 24-letni mieszkaniec Lublina - wyjaśnia Gołębiowski.