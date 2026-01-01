Łabędzie z ptasią grypą. Wyznaczono strefę zakażenia

Ptasia grypa pozbawiła życia dwa bieliki amerykańskie Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał w środę w komunikacie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI) stwierdzono u pięciu padłych łabędzi niemych. Podano, że potwierdziły to badania próbek przeprowadzone przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Strefa zakażenia i apel służb

W związku z tym powiatowy lekarz weterynarii wyznaczył strefę objętą zakażeniem, która dotyczy kilku osiedli w Białymstoku: Młodych, Słonecznego Stoku, Leśnej Doliny, Zielonych Wzgórz. Strefa oznaczona zostanie żółtymi tablicami ostrzegawczymi na terenie Stawów Marczukowskich oraz na zewnętrznych granicach wyznaczonej strefy.

"Choroba ta (ptasia grypa) stanowi zagrożenie dla ptactwa domowego oraz dzikiego, może pośrednio wpływać na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt domowych" - podkreślono w komunikacie.

Służby weterynaryjne zaapelowały o zachowanie szczególnej ostrożności, nie zalecają też przebywania w okolicy stawów i zbiorników wodnych a także nie dotykania dzikich ptaków, szczególnie chorych lub martwych. W przypadku zauważenia padłych ptaków zaapelowano o zgłaszanie tego odpowiednim służbom weterynaryjnym i miejskim.

W komunikacie przypomniano też, że hodowcy drobiu na terenie strefy objętej zakażeniem zobowiązani są do utrzymywania drobiu lub innych ptaków w zamknięciu.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii podał też, że wirusy ptasiej grypy giną w temperaturze 70 stopni Celsjusza, a w zbiornikach wodnych wirus zachowuje zakaźność nawet przez cztery dni w 22 st. C i ponad 30 dni - w 0 st. C.