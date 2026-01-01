Logo strona główna
Łabędzie z ptasią grypą. Wyznaczono strefę zakażenia

U pięciu padłych łabędzi znalezionych na terenie Stawów Marczukowskich w Białymstoku potwierdzono ptasią grypę - poinformowały służby weterynaryjne. Zaapelowały też o ostrożność i zgłaszanie przypadków odnalezienia martwych ptaków.

Jak przekazał w środę w komunikacie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI) stwierdzono u pięciu padłych łabędzi niemych. Podano, że potwierdziły to badania próbek przeprowadzone przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

W związku z tym powiatowy lekarz weterynarii wyznaczył strefę objętą zakażeniem, która dotyczy kilku osiedli w Białymstoku: Młodych, Słonecznego Stoku, Leśnej Doliny, Zielonych Wzgórz. Strefa oznaczona zostanie żółtymi tablicami ostrzegawczymi na terenie Stawów Marczukowskich oraz na zewnętrznych granicach wyznaczonej strefy.

"Choroba ta (ptasia grypa) stanowi zagrożenie dla ptactwa domowego oraz dzikiego, może pośrednio wpływać na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt domowych" - podkreślono w komunikacie.

Służby weterynaryjne zaapelowały o zachowanie szczególnej ostrożności, nie zalecają też przebywania w okolicy stawów i zbiorników wodnych a także nie dotykania dzikich ptaków, szczególnie chorych lub martwych. W przypadku zauważenia padłych ptaków zaapelowano o zgłaszanie tego odpowiednim służbom weterynaryjnym i miejskim.

W komunikacie przypomniano też, że hodowcy drobiu na terenie strefy objętej zakażeniem zobowiązani są do utrzymywania drobiu lub innych ptaków w zamknięciu.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii podał też, że wirusy ptasiej grypy giną w temperaturze 70 stopni Celsjusza, a w zbiornikach wodnych wirus zachowuje zakaźność nawet przez cztery dni w 22 st. C i ponad 30 dni - w 0 st. C.

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

