Cztery ogniska zakażeń w jednym powiecie. Sanepid szuka uczestników mszy, zamknięte urzędy i targowisko

W powiecie bialskim (Lubelskie) zakażenie koronawirusem wykryto już u 52 osób. Urząd Gminy w Piszczacu oraz Urząd Pracy w Białej Podlaskiej są od poniedziałku zamknięte. Sanepid w Białej Podlaskiej (województwo lubelskie) wciąż poszukuje osób, które od 10 czerwca do 3 lipca uczestniczyły w mszach świętych, przystępowały do komunii i spowiedzi na terenie gminy Piszczac. Chodzi o wiernych z dwóch kościołów.

Cztery ogniska

Jak podkreśliła rzeczniczka, sytuacja jest dynamiczna i liczby te się zmieniają, a kolejne osoby są poddawane badaniom. Podała przykład, kiedy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pobrali wymazy od 100 osób – w tym 89 osób zgłosiło się do wyznaczonego punktu, a do 11 trzeba było dojechać specjalnym wymazobusem. - Z tych 100 otrzymaliśmy 23 dodatnie wyniki - dodała.

Nie ustalono źródła zakażeń

Nie ustalono jeszcze pierwszego źródła zakażeń. Dochodzenia epidemiczna trwają od 10 czerwca, kiedy sanepid otrzymał pozytywny wynik badania na koronawirusa jednego z pacjentów szpitala. - To była osoba, która nie miała żadnych objawów, ale była zbadana przez szpital, ponieważ była kwalifikowana do zabiegu. Od tej osoby zaczęły się dochodzenia epidemiczne, ale nie możemy powiedzieć, że to był pacjent zero – zaznaczyła Smolińska-Kornas.

Inspektorat Sanitarny w Białej Podlaskiej apeluje do osób, które uczestniczyły we mszach św. oraz przystępowały do komunii św. i spowiedzi w kościołach w Piszczacu w dniach od 10 czerwca do 2 lipca oraz w Kościeniewiczach w dniach 1-3 lipca, aby pilnie zgłaszały się telefonicznie bądź mailowo do sanepidu w Białej Podlaskiej.