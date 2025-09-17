Zderzyły się dwa auta. Na drogę posypała się kontrabanda

KPP Kolno

Na drodze ekspresowej numer 61 zderzyły się dwa pojazdy. Kierowca dostawczego iveco uderzył w samochód tej samej marki, który zatrzymał się na pasie awaryjnym.

Przybyli na miejsce policjanci zauważyli, że na jezdni - oprócz części uszkodzonych pojazdów - leżały tysiące paczek papierosów bez polskich znaków akcyzowych. Wypadły z iveco, które stało na pasie awaryjnym. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad milion sztuk papierosów.

Na jezdni leżały tysiące paczek papierosów Źródło: KPP Kolno

Naraził Skarb Państwa na straty

"Kierowca tego pojazdu, to 36-letni obywatel Litwy, który został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu" - poinformowano w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Wstępne obliczenia wskazują, że Skarb Państwa został narażony na uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego na ponad 1,5 miliona złotych.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad milion sztuk papierosów Źródło: KPP Kolno

Trafił na dwa miesiące do aresztu

"Podejrzany usłyszał zarzut uchylania się od opodatkowania i przewożenia wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy" - informuje policja.

Mężczyzna trafił, decyzją sądu, na dwa miesiące do aresztu. Śledztwo trwa.

36-letni Litwin usłyszał już zarzuty Źródło: KPP Kolno