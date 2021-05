Uciekł po wypadku, znaleźli go w zaroślach 

31-lek zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z innym autem. Potem uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Ukrył się w pobliskich zaroślach. Był ranny, trafił do szpitala.

Uciekł w nieznanym kierunku

Kierowca volkswagena odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala. Natomiast sprawca wypadku uciekł w nieznanym kierunku. Policjanci rozpoczęli poszukiwania.

- Szybko znaleźli go w zaroślach. 31- letni mieszkaniec gminy Jeziorzany został przetransportowany do szpitala, ponieważ i on doznał obrażeń wskutek wypadku – opowiada policjantka.