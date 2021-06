Byk i jałówka wybrały wolność, złapano je po ośmiu miesiącach

Po wielu próbach udało się w końcu odłowić zwierzęta, które we wrześniu uciekły z jednego z gospodarstw we wsi niedaleko granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego. Byk i jałówka błąkały się po lasach. Niedawno zaczęły jednak odwiedzać krowy pasące się przy jednej z sąsiednich wsi. To był początek końca ich wędrówki.