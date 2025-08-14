Gnieciuki. Tragiczny pożar domu. Nie żyje kobieta Źródło: Kontakt24

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 7.15. W ogniu stanął drewniany dom w miejscowości Gnieciuki w gminie Zabłudów - mówi kapitan Agnieszka Walentynowicz-Niedbałko z Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku.

Z płonącego budynku zdążył ewakuować się mężczyzna. W pogorzelisku strażacy znaleźli ciało kobiety.

Dom spłonął doszczętnie Źródło: Kontakt24

Ustalają przyczyny pożaru

- Do akcji wysłano trzy zastępy strażaków – informuje kpt. Walentynowicz-Niedbałko.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia pogorzeliska. Dom spłonął doszczętnie. Trwa ustalanie przyczyn pożaru.

Nie żyje jedna osoba Źródło: Kontakt24