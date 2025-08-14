- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 7.15. W ogniu stanął drewniany dom w miejscowości Gnieciuki w gminie Zabłudów - mówi kapitan Agnieszka Walentynowicz-Niedbałko z Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku.
Z płonącego budynku zdążył ewakuować się mężczyzna. W pogorzelisku strażacy znaleźli ciało kobiety.
Ustalają przyczyny pożaru
- Do akcji wysłano trzy zastępy strażaków – informuje kpt. Walentynowicz-Niedbałko.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia pogorzeliska. Dom spłonął doszczętnie. Trwa ustalanie przyczyn pożaru.
Autorka/Autor: tm/gp
Źródło: tvn24.pl, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24