Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Pojawił się przy balonie, który spadł na polanę

Na polanę spadł balon
Gmina Narew. Na polanę spadł balon z papierosami
Źródło: KPP Hajnówka
Policjanci zatrzymali 50-latka, który przyjechał na polanę w gminie Narew (Podlaskie), gdzie spadł przemytniczy balon z papierosami. Usłyszał trzy zarzuty.

Policjanci z Hajnówki zatrzymali 50-latka podejrzanego o przemyt wyrobów tytoniowych. 

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że nielegalny towar wylądował wraz z balonem meteorologicznym na jednej z polan w gminie Narew. Mieszkaniec powiatu suwalskiego wpadł, gdy przyjechał odebrać kartony z papierosami" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Źródło: KPP Hajnówka

Papierosy z Białorusi

W czterech kartonach znajdowało się łącznie sześć tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie ich na rynek naraziłoby Skarb Państwa na stratę z tytułu niezapłaconych podatków blisko 210 tysięcy złotych.

Mężczyzna usłyszał łącznie trzy zarzuty. Pierwszy dotyczy przemytu papierosów przez granicę polsko-białoruską przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych, drugi uchylania się od opodatkowania, natomiast trzeci związany jest z importem aromatyzujących wyrobów tytoniowych w celu wprowadzenia ich do obrotu wbrew zakazom. 

Źródło: KPP Hajnówka

Policja: balony mogą być napełnione wodorem

Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 50-latka na okres trzech miesięcy.

"Wykorzystywanie balonów meteorologicznych do przemytu papierosów zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu. Takie balony mogą być napełnione wodorem, który w odpowiedniej proporcji z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową. W przypadku zauważenia balonu meteorologicznego należy przede wszystkim poinformować służby" – przestrzega policja.

Na posesji rano wylądowały trzy balony
Opracował Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Hajnówka

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPodlaskiePrzemyt
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

