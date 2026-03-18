Pojawił się przy balonie, który spadł na polanę

Gmina Narew. Na polanę spadł balon z papierosami Źródło: KPP Hajnówka

Policjanci z Hajnówki zatrzymali 50-latka podejrzanego o przemyt wyrobów tytoniowych.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że nielegalny towar wylądował wraz z balonem meteorologicznym na jednej z polan w gminie Narew. Mieszkaniec powiatu suwalskiego wpadł, gdy przyjechał odebrać kartony z papierosami" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce.

Na polanę spadł balon

Papierosy z Białorusi

W czterech kartonach znajdowało się łącznie sześć tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie ich na rynek naraziłoby Skarb Państwa na stratę z tytułu niezapłaconych podatków blisko 210 tysięcy złotych.

Mężczyzna usłyszał łącznie trzy zarzuty. Pierwszy dotyczy przemytu papierosów przez granicę polsko-białoruską przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych, drugi uchylania się od opodatkowania, natomiast trzeci związany jest z importem aromatyzujących wyrobów tytoniowych w celu wprowadzenia ich do obrotu wbrew zakazom.

Cztery pakunki z papierosami

Policja: balony mogą być napełnione wodorem

Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 50-latka na okres trzech miesięcy.

"Wykorzystywanie balonów meteorologicznych do przemytu papierosów zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu. Takie balony mogą być napełnione wodorem, który w odpowiedniej proporcji z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową. W przypadku zauważenia balonu meteorologicznego należy przede wszystkim poinformować służby" – przestrzega policja.

Opracował Tomasz Mikulicz