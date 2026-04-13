Pijany, z dożywotnim zakazem uciekał przed policją

Kierujący zakończył jazdę na drzewie
Mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów wsiadł za kierownicę. Na widok patrolu policyjnego podjął próbę ucieczki, którą zakończył, uderzając w drzewo w Fastach (Podlaskie). Próbował jeszcze uciekać pieszo, ale szybko został zatrzymany. Był pijany.

W nocy z niedzieli na poniedziałek policjanci zauważyli na ulicy Antoniukowskiej w Fastach kierowcę peugeota, który jechał niepewnie, co chwilę zjeżdżając ze swojego pasa ruchu. Podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, postanowili zatrzymać go do kontroli. Mężczyzna zignorował jednak ich sygnały i zaczął uciekać.

Uderzył w słup i drzewo

W Fastach kierowca peugeota stracił panowanie nad autem, uderzył w betonowy słup i drzewo, a następnie wybiegł z pojazdu, próbując uciec pieszo. Policjanci szybko go dogonili. Okazało się, że za kierownicą siedział 30-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i - jak sam tłumaczył - to właśnie z tego powodu nie zatrzymał się do kontroli.

Kierujący zakończył jazdę na drzewie
Źródło: KMP Białystok

W kieszeni miał woreczek z kryształem i kradziony telefon

Podczas przeszukania policjanci znaleźli w kieszeni 30-latka foliowy woreczek z białym kryształem oraz telefon, który - jak się okazało - pochodził z kradzieży. Zabezpieczona substancja została przekazana do badań laboratoryjnych.

"Zatrzymany 30-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Będzie odpowiadał za niezatrzymanie do kontroli, złamanie sądowego zakazu kierowania pojazdami, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy. Mężczyzna usłyszał także zarzut paserstwa" - przekazała białostocka policja. Mężczyźnie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, jednak z uwagi na to, że czynów dopuścił się w warunkach recydywy, kara może zostać zwiększona o połowę.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica