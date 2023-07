Most, który stanął w płomieniach, odbudowany. Aby dostać się do łąk, nie trzeba już jechać około 30 kilometrów

W czerwcu w miejscowości Bronowo (woj. podlaskie) zapalił się drewniany most na Narwi. Chociaż pożar objął jedynie niewielką część budowli, trzeba było zamknąć przeprawę. A to oznaczało ogromne utrudnienia między innymi dla okolicznych rolników, którzy musieli jechać 30 kilometrów w jedną stronę, aby dostać się do swoich łąk. Most został jednak szybko odbudowany. Po 19 dniach od pożaru.

- Udało się to wszystko zrobić w bardzo szybkim tempie. Przeprawa jest już przejezdna - cieszy się Mariusz Soliwoda, wójt gminy Wizna.

Chodzi o drewniany most nad rzeką Narew w miejscowości Bronowo, który w niedzielę - 11 czerwca - stanął w płomieniach. Służby dostały zgłoszenie po godzinie 18.

Wójt: wszystko wróciło do normy

Choć pożar szybko został ugaszony i objął niewielką część przeprawy, most musiał zostać czasowo zamknięty. Co było ogromnym utrudnieniem dla okolicznych rolników, którzy żeby dostać się do swoich łąk musieli jeździć 30 kilometrów w jedną stronę.

- Ci, którzy nie mogli wstrzymali się z koszeniem łąk, ci, którzy już wcześniej skosili, musieli jeździć. Na szczęście , od piątku, 30 czerwca, wszystko wróciło do normy - zaznacza wójt.

Koszt rzędu 120 tys. zł

Zapytamy o koszty naprawy mostu mówi, że choć jeszcze nie wpłynęły faktury, to koszt wyniesie około 120 tys. zł.

- Trzeba było m.in. wymienić 13 belek poprzecznych, pokład oraz poręcze - wylicza Soliwoda.

Policja prowadzi śledztwo

Policja natomiast prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić, jak to się stało, że most stanął w płomieniach.

- Czekamy na opinię biegłego. Prowadzimy postępowanie w kierunku artykułu 288 Kodeksu karnego, czyli uszkodzenia mienia - mówi Urszula Brulińska, starszy inspektor Zespołu Komunikacji Społecznej w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży.

Na moście kręcony był film "Wołyń", plenery można zobaczyć w "Konopielce"

Jak czytamy na stronie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, most został zbudowany w 1986 roku przez wojsko.

"To z niego rozciąga się cudowny widok na dolinę Narwi. Most i malownicze okolice Bronowa w gminie Wizna, wybrała ekipa realizująca w 2016 roku historyczny film fabularny pt. 'Wołyń'. To właśnie tu zrealizowana została scena przemarszu wojsk Wehrmachtu przez drewniany most, która była jednym z ostatnich kadrów nakręconego z wielkim rozmachem filmu" - podkreślono na stronie.

Jeszcze gdy mostu tu nie było, plenery bagien w okolicach Bronowa pojawiły się w słynnym filmie "Konopielka" Witolda Leszczyńskiego z 1981 roku.

